Cerca de 300 millones de pesos tendrán que pagar 24 funerarias que operan en el país, producto de la sanción que les acaba de imponer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por publicidad e información engañosa, cláusulas abusivas y por no atender los requerimientos de la autoridad del mercado.



(Lea también: Crece acción de la Superfinanciera por quejas de clientes contra entidades)

Según informó la SIC, con ocasión de la pandemia se iniciaron actuaciones administrativas de oficio, con miras a garantizar la protección de los derechos de los

consumidores ante posibles vulneraciones en relación con la información suministrada

acerca de las modificaciones y restricciones en la prestación de los servicios funerarios dadas las medidas de bioseguridad implementadas para el manejo de cadáveres

asociados a infección con el virus Covid-19, así como cobros adicionales y excesivos a los pactados con los consumidores.



(Le puede interesar, además: Los billetes se ajustan a las alzas: la multiplicación de los ceros)



Las sancionadas, que pueden presentar un recurso de apelación y de reposición, son:



1. Funeraria San Cayetano S.A.S. $ 15'000.000

2. Funeraria Jardines del Edén Samaritano LTDA. $ 25'000.000

3. Grupp Empresarial Funerario de Colombia Red Exequial $ 8'000.000

4. Previsión Exequial San Martín Sevilla S.A.S. $ 4'000.000

5. Pre-Exequiales y Funeraria San Antonio S.A.S. $ 10'000.000

6. Funeraria Exequial El Paraiso Codazzi S.A.S. $ 4'000.000

7. Coeporación Exequiales Nesagaviria LTDA $ 10'000.000

8. Exequiales Escobar S.A.S. $ 8'000.000

9. Funeraria San Bartolomé S.A.S. $ 12'000.000

10. Funerales y Proexequiales San Bernabé S.A. $ 8'000.000

11. Compañía Prevención Exequial Hacia El Futuro LTDA. $ 20'000.000

12. Funerales Santísima Trinidad S.A.S. $ 8'000.000

13. Funeraria Casa deE Paz S.A.S. $ 8'000.000

14. Organización La Basílica S.A.S. $ 8'000.000

15. Servicios Funerales Emcoserfun S.A.S. $ 4'000.000

16. Funeraria La Inmaculada S.A.S. $ 5'000.000

17. Funeraria y Sala de Velación La Esperanza S.A.S. $ 8'000.000

18. Prevención Exequial Jardines del Putumayo LTDA. $ 5'000.000

19. Servicios Exequiales Latinoamericanos S.A.S. $ 10'000.000

20. Central Protección Exequial y Salas de Velación LTDA. $ 6'000.000

21. Funerales La Basílica Emfuncon Garzón LTDA. $ 7'000.000

22. Servicios Funerales La Resurrección S.A.S. $ 6'000.000

23. Contacto Exequial InternacionalS.A.S. ahora Funerales del Quindio $ 15'000.000

24. Consorcio Exequial S.A.S. $ 80'000.000

Razones de la sanción

• No contestar requerimientos de información elevados por la Superintendencia de

Industria y Comercio.



• No suministrar a los consumidores información clara, oportuna y suficiente frente a

las restricciones y limitaciones que se presentaron en la prestación de los servicios

funerarios con ocasión a la pandemia.



• Incurrir en publicidad engañosa, al ofertar a los consumidores sus servicios

exequiales en una ciudad en especial, cuando en realidad no contaban con oficinas

abiertas al público, ni tampoco con el plazo anunciado.



• Incluir cláusulas abusivas en los contratos suscritos por los consumidores, al exigir

para la terminación del contrato, mayores requisitos a los solicitados al momento de

la celebración del mismo e incluir espacios en blanco.



EL Tiempo