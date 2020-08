Supercoco, el turrón que se concibió en el corazón del Eje Cafetero

Dulces elaborados con coco en el corazón mismo de la mayor zona productora de café del país no parece una idea muy sensata, cuando lo más acertado, para muchos, hubiese sido producir allí caramelos a base de café.

Pero eso no fue lo que pensó Federico Peters un entusiasta empresario de origen árabe, quien llegó al país con una receta familiar bajo el brazo, hace ya más de siete décadas, y se dedicó a fabricar chicles y turrones de coco en el garage de una casa en Manizales, sin imaginar, siquiera, que 72 años más tarde esa iniciativa sería el sustento, además, de unas 230 humildes familias de la costa pacífica colombiana que hoy proveen más de seis millones de cocos al año a Súper de Alimentos, empresa que elabora el emblemático turrón apetecido por millones de personas en varios países: el Supercoco.



Esos primero productos, recuerda Felipe Henao Mejía, gerente de la compañía desde 1987, se hacían en unos recipientes demasiado simples, todo era muy artesanal. “Si hoy uno tuviera un producto similar a ese nadie lo compraría porque los estándares de calidad son mucho más elevados en la actualidad”, dice.



De la ‘Fábrica de dulces Superman’, que operaba en un garage, hoy solo queda el recuerdo. En 1995 se transformó en la compañía Súper de Alimentos cuyas plantas hoy ocupan unos 80.000 metros cuadrados, en las que laboran más de 1.800 personas que producen al año 30.800 millones de unidades de dulces entre turrones, gomitas, mentas, caramelos de chocolate y de leche, barras nutricionales y snacks, entre otros, los cuales se venden en varios países de los cinco continentes bajo distintas marcas.



El agua de coco es su más reciente lanzamiento, luego de dos años y medio de investigaciones que permitieron obtener una bebida ciento por ciento natural, nutritiva, sin azúcares, aditivos ni sabores artificiales y 24 calorías.



Para lograrlo invirtieron, además, unos 500 millones de pesos, pues había que asegurar su alta pureza, por eso tuvieron que implementar nuevos sistemas de pelado del coco y un empaque que permitiera su conservación en el tiempo, razón por la cual optaron por el tetrapack.



No son momentos fáciles para nadie, dice el empresario, mucho menos para la industria de la confitería cuyos productos, la mayoría de las veces, se venden a precios muy bajos 100 o 200 pesos.

Súper de Alimentos produce al año 30.800 millones de unidades de dulces. Foto: Cortesía Súper de Alimentos

“Esta es una época de mucha incertidumbre, no sabemos si los próximos días serán mejores o peores. Hace dos meses todo era incierto, pero en medio de todo vamos luchando y sobreviviendo”, comenta con la certeza de que en esta oportunidad, como en otras crisis fuertes que han enfrentado, saldrán adelante.



En lo más agudo de la pandemia las ventas de la compañía cayeron al 30 por ciento, en mayo subieron al 55 por ciento, pero el objetivo es llegar, al menos, al 60 por ciento de lo que fue el 2019.



Una mala jugada

Aunque el covid-19 sin duda es una circunstancia en extremo delicada, Henao Mejía cuenta que su familia y él han tenido que capotear situaciones que los han tenido al borde de la quiebra total, por eso confía en que de esta saldrán fortalecidos.



La historia cuenta que su padre, Emiliano Henao, un prominente cafetero, junto con otros dos socios, decidieron invertir los excedentes que les había dejado la cosecha cafetera a inicios de la década de los años 80.



Vieron, entonces, la oportunidad en una pequeña fábrica de dulces que pusieron a la venta la pareja de esposos, Roberto Muñoz y Ana Salazar, quienes, a su vez, en 1954 la habían adquirido de su gestor, Federico Peters, luego de que este quebrara seis años después de fundarla.



No fue fácil para los nuevos dueños pasar de cafeteros a industriales y su falta de experiencia les pasaría factura solo tres años después de la compra.

Felipe Henao Mejía es gerente de Súper de Alimentos desde 1987 y se ha enfrentado a varias crisis económicas en la compañía. Foto: Cortesía Súper de Alimentos

En ese lapso las deudas adquiridas por la compañía con proveedores y otros acreedores superon el capital invertido, por lo que la quiebra era inminente.



Cuenta Henao Mejía que cuando los socios le pidieron cuentas al gerente que habían designado, este desapareció. La plata del cobro de la cartera nunca entró a la compañía y el dinero para pagar los proveedores nunca apareció.



“El señor era un jugador, se tuvo que perder y la plata de la empresa se esfumó... lo que dejó en deudas valía más de lo que habían invertido en la fábrica”, recuerda.

Decididos a no quedar mal con los acreedores, los tres socios fueron a donde un banquero a que les hiciera un préstamo para ponerse al día con las deudas acumuladas y para su sorpresa, este les dijo que les facilitaría los recursos bajo la condición de que no podían cerrar la fábrica.

Se cierran las fronteras

Tres décadas después el fantasma de la crisis volvió a rondar a Súper de Alimentos, una compañía modernizada, que no solo tenía una alta cuota del mercado de confitero colombiano sino que, además, exportaba buena parte de su producción, sobre todo a países vecinos, como Venezuela y Ecuador.



Las diferencias políticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela en 2009 hicieron desplomar las ventas que la empresa tenía en el vecino país, lo cual se agravó con el cierre de la frontera. Ese mismo malestar, con el tiempo, se trasladó a Ecuador con similares consecuencias para las finanzas de Súper de Alimentos.



Henao Mejía, quien para entonces llevaba 22 años al frente de la firma tuvo que lidiar con esa crisis a la que se le sumó un disparo en el costo de materias primas debido a la inestabilidad de la tasa de cambio. “Fueron varias circunstancias las que nos pusieron en muchos apuros como ahora, en un plan de austeridad muy fuerte y en una condición de supervivencia. Por fortuna, las cosas cambiaron pronto y pudimos seguir adelante. Venezuela era nuestro mejor mercado, por eso esperamos que su situación se normalice para recuperarlo”, comenta.



La compañía cuenta con 1.800 empleados. Foto: Cortesía Súper de Alimentos

‘No hacemos milagros’

Los desastres que está causando el covid-19 en la economía y, en particular en su compañía, será la segunda gran crisis que tendrá que capotear Henao en sus más de tres décadas de gerencia.



“Crisis ha habido muchas y muy complejas”, dice el empresario quien recomienda, ante todo, una actitud de mucho valor, de querer salir adelante, de luchar, de buscar un camino, una solución y no desfallecer. "Es lo que debemos hacer los colombianos, no podemos dejar que la economía caiga”.



Con 30 por ciento de cuota de mercado de los confites hoy los retos que tiene son grandes en medio de esta coyuntura, pero él ya tiene trazado un plan para evitar que Supercoco y su enorme familia de dulces desaparezcan.



Todo este entorno complejo de menor demanda, alza del dólar, caída de la economía y confinamiento obligan a actuar con mucha austeridad, reduciendo todo lo que se pueda en gastos y costos.



“Hay una parte de los costos que se puede trasladar al consumidor, desafortunadamente toca porque milagros no podemos hacer, aunque hay un límite grande porque son dulces que se venden a 100 pesos y eso nos complica. Por fortuna tenemos un portafolio bastante amplio, estamos moviéndonos por un lado y por otro tratando de compensar los efectos negativos de la pandemia", puntualiza.

