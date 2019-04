Recomendaciones básicas al crear un negocio propio

Colombia es un país donde se crean muchas empresas y sobrevive un bajo número de ellas.



Por ejemplo, un estudio del gremio Confecámaras indica que 70 por ciento de las que se constituyen cierra la operación en los primeros 5 años y menos del 5 por ciento logra mantenerse por más de 20 años.

Sin embargo, las estadísticas del Registro Único Empresarial y Social (Rues) -sistema que recoge las matrículas mercantiles de negocios y organismos privados y públicos- señala que a marzo estaban habilitadas para operar en Colombia 1’622.990 personas, entre naturales y jurídicas.



De ese total, el 71,7 por ciento (1’164.009) correspondió a personas naturales o los llamados negocios creados con la cédula y el 28,3 por ciento (458.981) a las sociedades jurídicas (compañías).



El presidente de Eiffel Edison Consultores, Camilo Rojas Pacanchique, manifiesta que uno de los retos para quién emprende un negocio es lograr solventar los gastos fijos durante los primeros meses de operación(arriendos, costos laborales y proveedores, entre otros), particularmente en el sector de servicios, donde los ingresos tardan por lo menos 6 meses en llegar.



Igualmente, considera necesario contar con un brazo económico inicial, bien sea a través de un crédito o con recursos propios, que haga sostenibles los costos fijos mientras se perciben los ingresos y se estabiliza el flujo de caja de la compañía.



También recomienda la utilización de pagos no salariales (por ejemplo auxilios de alimentación o de educación) al momento de vincular a los empleados, que permiten aliviar el sobrecosto laboral propio del salario.



De existir, el ejecutivo menciona que los pagos no salariales no deben representar más del 40 por ciento del total de la remuneración de los colaboradores y deben acordarse expresamente con ellos.



No obstante, según señala el experto, debe mantenerse una coherencia entre lo laboral, lo tributario y lo contable a la hora de administrar estos pagos para que la UGPP, Unidad del Ministerio de Hacienda que fiscaliza el cumplimiento de pago de la seguridad social de los trabajadores, no los clasifique como salariales y la compañía aparezca posteriormente como deudor moroso.



En su opinión, se ha creado un pánico infundado en la utilización de esos medios de pago y algunos empresarios optan por desaprovechar una vía eficiente de remuneración que dentro del actual marco legal permite optimizar los costos de las organizaciones.



Paralelamente, considera que muchas compañías cuentan con asesorías externas fragmentadas y conceptos no alineados en los ámbitos laboral y tributario que llevan posteriormente a tener inconvenientes con las entidades fiscalizadoras y con ello eventualmente a poner en riesgo su operación.



