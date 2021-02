FOX y marcas poderosas de Colombia y mundo que dijeron adiós

Después del lanzamiento de la nueva plataforma de streaming Disney Plus, la compañía decidió lanzar Star plus, una nueva opción con contenidos dirigidos a un público mayor y con canales deportivos.



La cadena 21st Century Fox, una de las más icónicas a lo largo de los años, fue vendida a The Walt Disney Company, el 20 de marzo de 2019.



Debido a esta icónica compra y a la creación de la nueva plataforma de streaming, los canales televisivos con el nombre ‘Fox’, tendrán un ‘cambio de imágen’. Por lo tanto, el logo de ‘Star Channel’ será la nueva presentación de toda la cadena televisiva.



La fecha en la que se realizará el cambio será el 21 de febrero. La compañía asegura que será la antesala del estreno de la plataforma streaming.



‘Fox’ fue fundada por el magnate Rupert Murdoch. Según la ‘BBC’, debido a la herencia de su padre logró empezar en el camino del periodismo y vincularse en el mercado televisivo.



Luego de un tiempo, Murdoch, asumió el control de dos tabloides que atravesaban problemas financieros ‘News of The World’ y ‘The Sun’. Los transformó en publicaciones irreverentes que llegaron a convertirse en los diarios más vendidos en tierras británicas, asegura el medio.



Luego de probar su capacidad adquisitiva relacionada a los medios de comunicación, decidió entrar en el mercado televisivo. Fue entonces que en los años 90 lanzó Fox News. “Con los años se convirtió en la cadena de noticias por cable más influyente del país, conocida por su agenda conservadora”, como afirma la ‘BBC’.



La cadena ‘Fox’ se extendió por años y se consolidó como una de las más reconocidas. Con su venta a The Walt Disney Company y los cambios que están surgiendo a partir de ese momento, son recordados los casos de marcas poderosas que tuvieron el mismo destino



Casos en Colombia

Comcel

Comcel fue la compañía de telefonía celular con mayor número de usuarios en Colombia en 1996. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Comcel era una compañía de telecomunicaciones que fue fundada en el año 1994. Peter Burrowes fue su creador y presidente hasta el año 2000.



Como se informó en EL TIEMPO, Comcel fue la compañía de telefonía celular con mayor número de usuarios en Colombia: tenía 123.571 en septiembre de 1996.



Pero en el año 2012 sobrevino una crisis y se fusionó con Telmex Colombia. Actualmente ambas compañías pertenecen a América Móvil y funcionan en la compañía Claro Colombia.



Corpbanca

Fue fundado en 1871 bajo el nombre de Banco de Concepción, en Chile. Foto: EFE

Este banco fue fundado en 1871 bajo el nombre de Banco de Concepción, en Chile. Luego fue renombrado Corpbanca en 1997.



Según la página oficial de Itaú Corpbanca, en agosto de 2012, CorpBanca, compró al banco Santander en Colombia, llamándolo CorpBanca Colombia además de Helm Bank el 2013.



El 29 de enero de 2014, Corpbanca confirmó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile su fusión con la operación local de la brasileña Itaú. Fue entonces que cambió su nombre oficialmente por el de Itaú Corpbanca.



Almacenes Ley

Fue conocida como la cadena Gran Cadena de almacenes Colombianos, Cadenalco en 1936. Foto: Archivo

Fue una cadena de almacenes fundada por el antioqueño Luis Eduardo Yepes, en el año 1922. Fue conocida como la cadena Gran Cadena de almacenes Colombianos, Cadenalco en 1936.



Después de ser uno de los almacenes más reconocidos en el país, Éxito dio a conocer que la empresa estaría completamente fusionada a su empresa. Según ‘Portafolio’, la cadena informó que el cambio no implicaría variaciones en el personal que había operado en el Ley y que se mantendrían los 120 empleos.



Carrefour

La cadena francesa de supermercados llegó a Colombia en 1998. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Uno de los casos más significativos fue el que se dio con la salida de Carrefour del país.



Según el medio especializado ‘América Retail’, la cadena francesa de supermercados llegó a Colombia en 1998 y contó con 92 establecimientos (72 hipermercados, 16 tiendas de conveniencia y cuatro ‘cash&carry’).



En el 2013, se vendió a Cencosud, un consorcio empresarial multinacional chileno y llegó el reconocido Jumbo.



Almacenes YEP

Almacenes YEP tuvo alrededor de 20 puntos de venta en Bogotá y otras ciudades del país. Foto: Archivo

Almacenes Yep fue fundado en la década de los 50 por Manuel Yepes Pérez y sus hijos en la ciudad de Neiva.



Almacenes YEP tuvo alrededor de 20 puntos de venta en Bogotá y otras ciudades del país. Era una de las principales compañías dedicadas a la compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras.



Según el diario ‘La República’, en septiembre del 2015, solicitaron a la Superintendencia de Sociedades ingresar a la ley de insolvencia, debido a las millonarias deudas con la banca.



Finalmente, el 5 de mayo de 2016 los acreedores de la compañía le solicitaron a la Superintendencia la liquidación inmediata de la empresa.



Aerolínea Aces

En el 2003 después de 44 años de servicio, se solicitó una liquidación inmediata de la aerolínea. Foto: Archivo EL TIEMPO

Aerolíneas Centrales de Colombia (Aces) fue fundada en 1971. Y tuvo su sede en el reconocido edificio del café en Medellín.



En el 2002, Avianca y Aces lograron que la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Industria les concediera el permiso para realizar una fusión. Esto en medio de una polémica que se desató por la urgencia con la que ambas empresas querían realizar la fusión.



Según informó EL TIEMPO, en ese momento, a pesar de la alianza entre las dos aerolíneas más importantes del país, Aces, acumulaba alrededor de 42.000 millones de pesos en pérdidas. En el 2003 después de 44 años de servicio, se solicitó una liquidación inmediata de la aerolínea.



Casos a nivel mundial

'Fox Kids'

La programación iba dirigida principalmente a niños y adolescentes. Foto: Logo Fox Kids

Inició siendo un programa de televisión de dos horas transmitido en las cadenas de la compañía ‘Fox’ en la década de los 90.



Como se explica en el medio ‘Steemit’, la programación iba dirigida principalmente a niños y adolescentes. Se empezó a transmitir en Latinoamérica 1994 siendo también una sección del canal ‘Fox’. Luego, se convirtió en un canal propio en 1996.

Debido a que no pudo resistir la competencia que empezó a tener con ‘Cartoon Network’ y ‘Nickelodeon’ en audiencia, en el 2001 se realizó la venta del grupo Fox Family Worldwide a The Walt Disney Company.



Posteriormente, el canal fue modificado y en el 2004 cambió su nombre al de ‘Jetix’. Este sería uno de los canales más populares durante cuatro años hasta ser cambiado en el 2009 por ‘Disney XD’, nombre que conserva en la actualidad.



Blockbuster

Fue una franquicia que comercializaba principalmente con el alquiler de películas y videojuegos. Foto: Airbnb

Blockbuster fue una franquicia fundada el 19 de octubre de 1985, en Dallas, Texas, Estados Unidos.



De acuerdo con el medio ‘LatinAmerican Post’, el contenido que comercializaba era principalmente de alquiler de películas y videojuegos a través de tiendas físicas, servicios por correo y video bajo demanda.

A mediados de la década del 2000, la franquicia comenzó a tener problemas debido a que sus servicios se empezaron a ver más obsoletos por las nuevas tecnologías.



La televisión por cable, los quioscos de autoservicio, el video bajo demanda e incluso la infracción de derechos de autor fueron las razones que no supieron manejar.



En el 2010, aún existían alrededor de 3.000 tiendas pero no hubo una solución a la poca demanda de sus contenidos, por lo tanto se declararon en bancarrota.



Aerolínea PAN AM

Fue de las aerolíneas más solicitadas y con más reconocimiento en Estados Unidos. (Imagen de referencia). Foto: Istock

Pan American World Airways fue una aerolínea fundada en 1927 en Estados Unidos y su sede principal estuvo ubicada en Nueva York.



Según el medio ‘InformaBTL’, durante su apogeo entre finales de los 60 y principios de los 70, la aerolínea era de las más solicitadas y con más reconocimiento en Estados Unidos.



Para el año de 1991 la aerolínea se declaró en quiebra debido a los altos costos de la gasolina y la poca demanda que empezó a enfrentar.



MSN Messenger

Windows Live Messenger era un servicio de mensajería instantáneo creado por Microsoft. Foto: Archivo particular

Windows Live Messenger fue fundado el 22 de julio de 1999. Era un servicio de mensajería instantánea creado por Microsoft.



Sin embargo, el descenso en su popularidad se dio por la llegada de aparatos tecnológicos más avanzados: los primeros smartphones. El medio informático Xalaka aseguró que la conexión permanente a internet y ubicuidad hacían del smartphone el dispositivo perfecto para sustituir la mensajería instantánea del PC.



Microsoft anunció el 7 de noviembre de 2012 que retiraría Windows Live Messenger y que su red se integraría en Skype en los meses siguientes.



Tendencias EL TIEMPO