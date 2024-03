Spotify pagó más de 9.000 millones de dólares en regalías para artistas

La plataforma Spotify publicó su más reciente informe titulado Loud & Clear 2024, en el cuál está el balance de la operación del servicio de streaming de la compañía durante el 2023, año en el que la firma pagó más de 9.000 millones de dólares en regalías a artistas y la mitad fue para independientes.

La empresa ha establecido un nuevo récord al realizar “el mayor pago anual a la industria musical por parte de cualquier minorista único, al superar los 9.000 millones de dólares”.

De acuerdo con la empresa, “esta cifra casi se ha triplicado en los últimos seis años y representa una parte significativa de los más de 48.000 millones de dólares que Spotify ha pagado desde su fundación. Cada año, la plataforma distribuye una cantidad creciente de dinero en regalías por streaming”.

El informe que el número de artistas que generan al menos un millón de dólares, cien mil dólares y diez mil dólares se ha casi triplicado desde 2017.

De hecho, la cifra de artistas que generan al menos 10.000 dólares asciende a 66.000, mientras que la de los artistas que alcanzaron más de 1 millón de dólares el año pasado se queda en los 1.250, en comparación con los 460 que había en 2017.

“Las regalías de Spotify están impulsando las carreras de artistas en todas sus etapas. De hecho, el número de artistas que generan ingresos en cada umbral compartido en este sitio, desde 1.000 dólares hasta 10 millones de dólares por año, se ha casi triplicado desde 2017”, afirma el reporte.

Según Spotify, Apple impide que las compañías les ofrezcan planes más baratos a los clientes fuera de su tienda de aplicaciones. Foto:Getty Images Compartir

Spotify aseguró en el informe que los artistas independientes representaron unos 4.500 millones de dólares, cerca de la mitad de lo que toda la industria generó en la plataforma y lo que representa un aumento de cuatro veces desde 2017.

Además, de los más de 1.250 artistas que generaron más de 1 millón de dólares sólo con Spotify, más de 1.000 de ellos no tuvieron una sola canción que alcanzara el Top 50 global de Spotify en todo el año. La mayoría de ellos comenzaron sus carreras en 2010 o después y según la compañía muchos de ellos no son nombres conocidos y no necesitaron una canción de éxito para tener un gran año y alcanzar el millón de dólares.

Como regla general, los artistas pueden empezar a acercarse al millón de dólares al año con alrededor de 4 a 5 millones de oyentes mensuales o entre 20 y 25 millones de reproducciones mensuales.

El informe de la compañía también destacó que idiomas como el español, el alemán, el portugués, el francés y el coreano lideran en rendimiento en idiomas distintos al inglés, mientras que hindi, indonesio, punjabi, tamil y griego vieron aumentos significativos en 2023.

“Más de la mitad de los artistas que generaron al menos 10.000 dólares en Spotify provienen de países donde el inglés no es el primer idioma”,destacaron.

Suscriptores y despidos

En los resultados del último año presentados por la compañía sueca el pasado febrero, Spotify anunció que acababa el año 2023 con 602 millones de suscriptores, un un 23,1 por ciento más que doce meses antes. De esa cifra, 236 millones de usuarios eran de pago, mientras que otros 379 millones usaban la aplicación de forma gratuita.

En contraste, las pérdidas netas de Spotify en 2023 ascendieron a 532 millones de euros en 2023, un 23,7 por ciento más que en 2022. Además, la compañía tuvo en diciembre de 2023 un recorte de personal que afectó al 17 por ciento de la plantilla con la salida de más de 1.500 trabajadores.

Más noticias