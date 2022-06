Después de que empleados de SpaceX escribieran una carta criticando el comportamiento de Elon Musk, las directivas de la empresa estadounidense tomaron una decisión bastante radical.



Según se dio a conocer a la opinión pública, la presidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, en vez de tener en cuenta los reclamos de sus trabajadores, envió un correo interno diciendo que los involucrados habían sido despedidos.

Este viernes 17 de junio, tres empleados con conocimiento de la situación declararon al periódico ‘The New York Times’ que los trabajadores habían sido investigados por la compañía.

Y aunque aún se desconoce la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo tras la decisión, el citado medio tuvo acceso al fragmento de la misiva que se refería al despido múltiple.

"Hacer blanco a miles de personas en toda la empresa con repetidos correos electrónicos no solicitados y pedirles que firmen cartas y completen encuestas no patrocinadas durante la jornada laboral no es aceptable", escribió Shotwell.

¿Qué decía la carta de los empleados?

Algunos extrabajadores de SpaceX escribieron un comunicado en el que confrontan el comportamiento del magnate Elon Musk. Ellos destacaban que, a su juicio, las publicaciones del empresario son “una fuente frecuente de distracción y vergüenza, particularmente en las últimas semanas”.

Además, la misiva a la que tuvo acceso el periódico ‘The Verge’ señalaba como las recientes acusaciones a Elon Musk sobre el acoso sexual han afectado la compañía.

“Como nuestro CEO y portavoz más destacado, Elon es visto como la cara de SpaceX: cada tuit que envía es una declaración pública de facto de la compañía (...) Es fundamental dejar en claro a nuestros equipos y a nuestro potencial grupo de talentos que su mensaje no refleja nuestro trabajo, nuestra misión o nuestros valores”, decía la carta.

Ante esto, los empleados realizaron tres peticiones. La primera era que la empresa se separará con efecto inmediato de Elon. La segunda era que todos los líderes de la compañía tuvieran la misma responsabilidad de hacer de SpaceX un lugar de trabajo excelente. Y tercero que sin importar el cargo, todos los que estuvieran en la empresa debían responder de igual manera cuando tuvieran un comportamiento inaceptable.

Por último, los trabajadores argumentaban que la compañía no estaba cumpliendo políticas importantes, entre ellas, la cero tolerancia contra el acoso sexual, la cual deberían aplicar de manera consistente.

