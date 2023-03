En la mañana de este jueves se conoció que la Superintendencia de Transporte sancionó a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce con multa que supera los 2.285 millones de pesos.



Tras hacerse pública esta sanción, la sociedad portuaria aseguró que "jamás ha interrumpido la prestación continua y eficiente del servicio, ni la realización de la inspección no intrusiva de la carga que ingresa al terminal, lo cual ha sido certificado por la Policía Antinarcóticos dentro del proceso de investigación administrativa".



Lo manifestado por la sociedad portuaria es contrario a lo que afirma la SuperTransporte, que abrió la investigación y formuló cargos en agosto de 2021 porque, presuntamente, entre junio y noviembre de 2020 los dispositivos de trazas no estuvieron a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de los servicios que provee la terminal.

La entidad dice que este hecho representó un problema para las autoridades de control, pues al no contar con los equipos requeridos para realizar las inspecciones, tuvieron que asumir cargas adicionales, como el despliegue adicional de personal y el aumento en los tiempos de atención, incluso afectando la celeridad y eficiencia de esas operaciones en la instalación portuaria.



La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce señaló que la investigación a la que hace referencia la superintendencia se relaciona exclusivamente con equipos suplementarios de detección de trazas, que son operados por la Policía Antinarcóticos y que durante la época de la pandemia sufrieron daños por uso inadecuado.



"La compañía realizó todas las actuaciones efectivas para lograr su reparación en el menor tiempo posible, habida cuenta de las circunstancias particulares del momento, como lo fue la pandemia", indicó la compañía.



Asimismo, aseguró que ha cumplido con sus obligaciones legales en mantener un contrato de mantenimiento de este tipo de equipos, así como de facilitar elementos alternos para continuar la prestación interrumpida del servicio de inspección, como lo son los perros antinarcóticos y la utilización incrementada de los escáneres.



intrusiva como son los escáneres de contenedores y pallets jamás dejaron de funcionar", agregó.





La multa le fue notificada a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce el pasado 20 de enero, pero aún no está en firme porque se interpuso un recurso de reposición y apelación en contra de la decisión, que no ha sido resuelto por la autoridad.