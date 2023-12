Sindicato de Van Camp's se 'sorprendió' con declaraciones de Mintrabajo y negó abusos

El sindicato de trabajadores de la industria pesquera del atún se pronunció en las últimas horas con un comunicado a la opinión pública, declarándose “sorprendido” con los recientes señalamientos de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



La funcionaria señaló que la empresa Van Camp's tenía supuestas malas condiciones laborales con sus trabajadoras, lo que fue negado por la empresa y ahora por el sindicato.

El sindicato Sintramar, que tiene más de 1.300 afiliados de la empresa en la que se fabrica el atún Van Camp's, se pronunció en la noche de este jueves, 28 de diciembre, afirmando que estaban sorprendidos "por las declaraciones de la ministra de trabajo".



Es preciso recordar que la funcionaria se refirió a presuntas irregularidades en las condiciones laborales de mujeres en empresas de flores y pesqueras, incluyendo la necesidad de usar pañales debido a la falta de tiempos de descanso para ir al baño.

Ante esa presunción, Sintramar dijo que le solicitan "muy respetuosamente a la Ministra de Trabajo que investigue con mucho más rigor el tema en la planta".



Además, señalaron que desde el sindicato estaban dispuestos a hablar ante el ministerio.



"No es cierto que a las trabajadoras no se les deja ir al baño a hacer sus necesidades, no sabemos de dónde salió esa información que a todas luces es mal intencionada y trata de perjudicar una industria que emplea aproximadamente 1800 trabajadores cartageneros", recalcaron en el comunicado.



La inconformidad con las acusaciones fue puesta bajo conocimiento de la Confederación de Trabajadores de Colombia, para que sean ellos quienes sirvan de intermediarios para llevar el mensaje a la Ministra "con el ánimo de aclarar el tema".



Van Camp's rechazó acusaciones

El pasado 27 de diciembre la empresa emitió un comunicado rechazando las acusaciones sobre supuestas malas condiciones de trabajo.



Seatech Internacional Inc, fabricante de la reconocida marca de atún Van Camp's, alegó que las afirmaciones de la ministra son "sin fundamento" y califica el acto como un ataque que estigmatiza a la empresa.



La empresa, junto con sus 1.800 colaboradores, reitera que lo señalado "no es cierto" y anuncia que procederá a defenderse bajo la ley y normatividad vigente en Colombia.

Investigación contra Seatech Internacional Inc

El Ministerio del Trabajo informó que ha realizado dos visitas a la mencionada empresa, la cual tiene su planta en Cartagena. En dichos recorridos se abrieron 10 procesos.



"Uno de ellos por presunta violación al artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo: por realizar retenciones o descuentos a los salarios de los trabajadores sin su autorización”, informó esa cartera en X.



En su informe, Mintrabajo señaló que investiga un supuesto “descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

