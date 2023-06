Siesa, compañía vallecaucana líder en el segmento de desarrollo de software empresarial, anunció un plan de expansión internacional que incluye su llegada a los mercados de México, España y Panamá, así como el reforzamiento de su presencia en Ecuador y Perú, donde en la actualidad cuentan con oficinas. Ese propósito demandará nuevas inversiones que pueden ser de alrededor de 2,5 millones de dólares, las cuales hacen parte de un presupuesto de entre 15 y 16 millones que se destinan cada año para fortalecer la operación de la compañía en todos los frentes.



"Nosotros nos consideramos una empresa enfocada al servicio, a eso nos dedicamos, a servir y a ver como impulsamos el crecimiento de nuestros clientes, ese es nuestro propósito", dijo Gabriel Montiel Rosas, presidente de la compañía, quien dijo que el 5 por ciento de los ingresos de la compañía, que en el 2022 fueron del orden de los 165.000 millones de pesos y que este año se estiman en unos 210.000 millones, vienen de sus operaciones en el exterior, pero a la vuelta de tres años esa participación se eleve al 20 por ciento.

​

Esta empresa desarrolla, comercializa, implementa y soporta soluciones de software de gestión para empresas, para lo cual cuenta en la actualidad con 900 colaboradores, pero debido a su ambicioso plan de expansión, esa nómina crecerá 5 por ciento en Colombia, por ser la base de sus operaciones y soluciones, y de 20 por ciento en los otros países.



Gabriel Montiel Rosas, presidente de Siesa, empresa vallecaucana de software. Foto: El Tiempo / cortesía

El directivo dijo que el reto de avanzar en mercados externos se basa en la 'tropicalización del producto', es decir, adaptarlo a las normas de esos países a donde se llega, por eso a España solo llevarán sus soluciones verticales que son los sistemas para operar hoteles, clubes sociales, clínicas y sistemas públicos de ventas que se integran con otras soluciones.



"No es una tarea sencilla, en Perú, Ecuador y Panamá hemos llevado nuestras soluciones de contabilidad", señala Montiel Rosas, quien sostiene que la industrua de la tecnologías es bastante bondadosa.



El crecimiento al que le apuesta la firma se basa en innovación, satisfacción del cliente y cultura corporativa. El primero consiste en el crecimiento orgánico entendido como el fortalecimiento y mejora continua de productos y servicios.



El inorgánico se realizará mediante la creación o adquisición de una nueva empresa de herramientas tecnológicas del sistema de salud, y, por último, con la incorporación de empresas aliadas, como Zeus, que complementan el portafolio que aportan valor al ecosistema de la empresa vallecaucana.



"En pandemia los empresarios que no había invertido en tecnología lo hicieron, pensando en que por ahí podía ser la ruta para sus negocios. Por eso nosotros no queremos preocuparnos de si habrá recesión o no o si las reformas que vienen en camino los afectará, aunque sin duda lo harán, pero no nos detendremos a pensar en ello sino en ver más allá, con una visión de muy largo plazo que tengamos sostenibilidad y eso se logra creando un ecosistema virtuoso con los clientes", agregó.

Software al alcance de todos

Si bien la actual coyuntura es algo que les preocupa, también confían en que la industria de la tecnología no sufrirá tanto, en la medida que algunas empresas deciden invertir en esta tratando de rescatar sus negocios en medio de las crisis, dato que esas herramientas contribuyen a minimizar costos de operación.

​

“La tecnología que hoy utilizamos en nuestros sistemas tiene vida para los siguientes 15 o 20 años. Sin embargo, no nos quedamos ahí, es importante mencionar que ya hemos empezado un proyecto de renovación tecnológica para la nueva generación de nuestros productos, esperamos los primeros resultados en el mediano plazo, en 3 años", señaló Montiel.



Agregó que ellos proveen servicios y soluciones a todas las industrias, salvo el sector financiero y el Gobierno. Sus desarrollos están al alcance de miles de empresas grandes, medianas y pequeñas, en la medida que, no necesariamente tienen que adquirir esos productos sino que ellos ofrecen la posibilidad de que se tengan bajo un renting con precios que son muy asequibles para todo tipo de industrias.



A través de sus productos y servicios Siesa ofrece a las empresas del mercado velocidad, estabilidad, seguridad y practicidad. El software empresarial que ofrece permite la administración de toda la operación de las compañías.