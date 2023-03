La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó la decisión de sancionar a Rappi por irregularidades en el servicio relacionadas con doble cobro a los consumidores, incumplimientos en la entrega y tiempos de entrega.



(Le recomendamos leer: Avianca y Viva: Aerocivil da nueva fecha para determinar si se da integración).



Según información entregada por la SIC, las conductas de la empresa de domicilios también incurrieron en venta de licores a menores de edad y en la deficiencia de implementar métodos que permitieran la verificación de edad para la entrega de este tipo de productos.

La sanción ya había sido presentada por la SIC el 3 de marzo de 2022, pero ratificó esta semana, luego de estudiar un recurso de apelación interpuesto por Rappi hace algunos meses.



El valor de la sanción será de 1.245 millones de pesos.



La decisión se tomó luego de analizar una serie de pruebas que demostraron que Rappi era responsable de generar doble cobro a los consumidores, incumplimientos en la entrega y cancelaciones de pedidos.



(Le puede interesar: Minería ilegal: valor del gramo de oro a nivel mundial disparó esta práctica).



De hecho, se dice que Rappi no indicaba a los comsumidores el tiempo de espera y que muchas veces, la información entregada no era veraz.



También se determinó que eran responsables en la omisión de señales de advertencia en publicidad que incluía la venta de bebidas alcohólicas. Según la SIC, no se alertaba sobre el uso correcto del consumo y sus contradicciones.



Finalmente, indican que Rappi no implementó las medidas posibles para verificar la edad de los consumidores al momento de la entrega de bebidas alcohólicas.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

¿Por qué el Gobierno quiere reformar al Invima; qué está fallando en la entidad?

Horas extra y contratos a término indefinido, entre los cambios laborales

Slots, IVA y combustible, el llamado que hace Easyfly para impulsar el turismo