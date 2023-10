Ojo, papás: investigan a Dollarcity, Éxito y Falabella por venta de disfraces inseguros

Las autoridades están alerta en busca de elementos que puedan poner en riesgo a los menores de edad durante la celebración de Halloween, la cual se desarrollará en los siguientes días.



Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación por presuntas irregularidades contra reconocidos almacenes de cadena en el país.



(Le recomendamos: Ley seca y otras medidas anunciadas por el Gobierno para las elecciones regionales)

Según esta entidad, hay mérito para iniciar indagaciones preliminares contra Dollarcity, Almacenes Éxito y Falabella. Tras averiguaciones y evaluación de material probatorio, la autoridad advirtió que las sociedades mencionadas aparentemente estaban comercializando disfraces para Halloween que podrían considerarse peligrosos.

En el comunicado, la SIC explicó que los disfraces dirigidos para mayores de 8 años “contenían máscaras que podrían considerarse inseguras por cubrir enteramente cabeza y rostro, no contar con orificios a la altura de la nariz y la boca para ejecutar el proceso de respiración de forma natural y por tener amarres en el cuello, lo que no permitiría el retiro fácil del producto”.



Para la SIC, estas importantes empresas presuntamente no acataron las órdenes impartidas, como “prohibir como medida definitiva la producción, distribución y comercialización de toda máscara que, independientemente del material en que haya sido elaborada o se pretenda fabricar, obstaculice e impida ejecutar en forma libre y natural el proceso vital de respiración, especialmente cuando reúna estas características”.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Jáiver Nieto / EL TIEMPO

(Le puede interesar: Ojo con los dulces en Halloween: Cuide el consumo excesivo de azúcar en niños)



No obstante, esta entidad informó que, por el momento, no procede ningún recurso.



De otro lado, de confirmarse la vulneración por parte de las empresas investigadas, luego de adelantarse la correspondiente investigación administrativa, se podrán imponer multas hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada una, lo que equivale a más de 2.300 millones de pesos.

Pilas con los dulces



Las autoridades, como cada año, recomiendan a las familias revisar que los empaques y las etiquetas de golosinas, refrescos y bebidas no tengan alteraciones.



Algunas de las recomendaciones son:

Facebook Twitter Linkedin

Funcionarios de la Secretaría de Salud revisan el estado de los dulces en establecimiento. Foto: Secretaría de Salud

Las personas a las que les gusta entregar dulces deben comprarlos en establecimientos reconocidos, que sean de fábrica, estén debidamente sellados y contramarcados. Deben revisar la fecha de vencimiento de los productos. Si están húmedos, hay que rechazarlos. A quienes les gusta salir a pedir dulces deben evitar consumir alimentos preparados en la calle.

Otras recomendaciones



Las autoridades, como medidas de prevención, les indican a los padres de familia vestir con una cinta fluorescente a los menores de edad, teniendo en cuenta que debido a los tumultos podrían perderse y con esta distinción sería más fácil hallarlos.



De otro lado, en caso de usar maquillajes, verifiqué qué componentes tienen, pues su hijo podría ser alérgico, causando alguna reacción negativa.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS