SIC imparte orden administrativa a Colchones Paraiso y a Muebles y Accesorios

Luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación judicial de Muebles y Accesorios y su dueño Dream Rest (que produce Colchones Paraíso), como resultado de la reorganización a la que las empresas entraron hace unos años y no fuera viable para salvarlas ahora la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió órdenes de carácter particular con el fin de evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores y lo hizo en contra de la persona natural que representa el grupo empresarial.

La medida de la SIC busca que se evite que Manuel Brosntein Tisminezky que es la persona natural matriz del grupo empresarial del cual hacen parte las sociedades en liquidación judicial no tome medidas que de acuerdo con la entidad puedan afectar los derechos de los consumidores en todo el país.

De acuerdo con la SIC en la la Resolución No. 9664 de 2024 se establece remitir a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto administrativo relacionada con los presuntos incumplimientos en las entregas de los productos.

También en esos cinco se implementará un plan de entrega o devolución de dinero, a elección del consumidor.

Para ello, se debe informar a los consumidores al día siguiente que se implemente este plan que tienen la opción de escoger entre la entrega o la devolución de los dineros cancelados.

Sedes de Muebles y Accesorios en Bogotá Foto:Muebles y Accesorios Compartir

La SIC añadió que en el caso que los consumidores hubiesen escogido la opción de entrega del bien, este deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la estructuración del plan.

En el evento que el empresario no pueda cumplir con la entrega a los consumidores en el tiempo indicado en la orden administrativa, se deberá proceder con la devolución del dinero pagado sin retención o descuento alguno, de acuerdo con el plan de devolución.

En dos días hábiles los clientes de las empresas serán informados de la situación jurídica de las empresas y la decisión se adoptó para evitar incumplimientos en las entregas de los productos adquiridos.

Además la entidad recordó que el incumplimiento de la orden impartida dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Más noticias