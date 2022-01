Colombia está en un proceso de transición para reducir de manera gradual la jornada laboral al pasar de 48 a 42 horas a la semana. La Ley 2101 de 2021, sancionada por el presidente Iván Duque, contempla que en 2026 todas las empresas del país cumplan esta disposición.



La reducción no implica disminuir el salario ni afectar las garantías de los trabajadores. Eso sí, la norma aclara que las 42 horas deberán distribuirse durante cinco o seis días con tal de garantizar que el individuo tenga al menos un día de descanso por semana.

Sin embargo, el Grupo Hada sorprendió a varios con su anuncio para este 2022: todos sus empleados de las sedes en Colombia trabajarán cuatro días y descansarán tres.



“Me tiene sin cuidado el número de horas que trabaje un empleado porque nosotros no medimos a los colaboradores por la hora a la que salga, sino por resultados, por sus logros”, comentó Mauricio Trujillo Posada, vicepresidente ejecutivo de la empresa, al diario ‘Portafolio’.



El Grupo Hada, enfocado en la producción de jabones, aseguró que no habrá alteraciones en los salarios. Además, divulgó la medida con el lema de “No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir”.

Planta de manufactura del Grupo Hada. Foto: Grupo Hada

¿Qué genera una jornada de cuatro días en los empleados?

Perpetual Guardian, una compañía fiduciaria de Nueva Zelanda, fue una de las primeras en acudir al llamado 4x3 (4 días de trabajo y 3 días libres). Inició bajo tal modelo en 2018 e investigadores de la Universidad de Auckland analizaron el caso.



A grandes rasgos, se notó una buena recepción de los empleados y una mejora en su calidad de vida.



Un regalo; no un derecho

El estudio, liderado por Helen Delaney, describió cómo los trabajadores antes de reducir la jornada debieron analizar sus funciones y “pensar de manera diferente” con tal de que todo marchase bien.



Pusieron en práctica pequeñas acciones: hicieron más cortas las reuniones con los equipos, recurrieron a las llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea para comunicarse entre sí y dejaron de utilizar internet para asuntos no laborales.



Esto fortaleció la confianza, atención, colaboración e intercambio de información.



“Muchos empleados ven las horas reducidas como ‘un regalo’ y ‘un privilegio’, no un ‘derecho’, y tienen buena voluntad y un sentimiento de reciprocidad hacia la organización”, se lee en los resultados.

Los empleados vieron la reducción horaria como un regalo, no como un derecho laboral. Foto: iStock

Es decir, según el análisis, los sujetos se mostraron dispuestos a retribuirle a la empresa con buenas acciones y voluntad por el cambio realizado. Algo que se llamaría coloquialmente ‘ponerse la camiseta’.



No obstante, en un principio, las personas de Perpetual Guardian afrontaron situaciones de estrés y presión porque debían ‘correr’ para completar sus asignaciones diarias. Algunos equipos de la empresa optaron por trabajar diez horas al día, pues “el trabajo simplemente no se detiene”, dijo uno de ellos.



Mejora en la calidad de vida

Los individuos lograron enfocarse en su vida cotidiana, compartir más con sus seres cercanos, como hijos y cónyuges y aprender nuevas cosas.



“Estaban ‘liberados’ para pasar ‘tiempo de calidad’ con amigos, familiares o consigo mismos durante el fin de semana. Muchos informaron sentirse ‘menos apresurados psicológicamente’”, precisó el estudio.



De hecho, parece que cargaron ‘baterías’ en sus días de descanso y cuando debían volver a la oficina tuvieron la suficiente energía para cumplir con sus tareas.



Por otro lado, la investigación documentó que algunos tuvieron ‘preguntas existenciales’, pues no sabían qué hacer en su día libre adicional. Alguno que otro mencionó: “Hubiera preferido venir a trabajar y ver a mis compañeros”.

Los colaboradores pasaron más tiempo con sus seres queridos. Foto: iStock

Objetivos cumplidos

La mayoría de colaboradores se mostraron de acuerdo con implementar definitivamente el modelo 4x3 al evidenciar que cumplieron con sus asignaciones e incluso las superaron.



Delaney y su equipo concluyeron que debía pensarse muy bien la normativa para establecer la reducción horaria, acudir a tecnologías (programas, equipos y demás) con el objetivo de automatizar algunas tareas y mejorar la productividad.

El caso de Islandia

En otro caso, más de 2.500 personas participaron de un piloto en Islandia que se llevó a cabo entre 2015 y 2019, años en los cuales trabajaron cuatro días. Los resultados fueron calificados como un éxito.

El estrés en 2.500 empleados de Islandia se redujo. Foto: iStock

“Reducir las horas puede tener un poderoso efecto en la vida laboral”, escribieron los investigadores del laboratorio británico Autonomy en el informe publicado.



Los efectos encontrados fueron: menos estrés en el hogar, mayor tiempo para compartir con allegados y fortalecer pasiones (lectura, deporte, por ejemplo), y una carga equitativa en la pareja, pues los hombres se comprometieron más a colaborar con tareas domésticas.



“Podemos esperar efectos a largo plazo en la salud de todos ellos, debido al menor agotamiento, una mejor moral y un bienestar en el trabajo”, precisaron.



Siendo así, ¿le gustaría trabajar solo cuatro días y descansar tres?

