El ‘seguro por kilómetro recorrido’ al que le apuesta SBS

En muchas ocasiones, los tiempos de crisis traen consigo buenas ideas.



Durante esta época de pandemia ha habido ciertos cambios en los hábitos y rutinas de todas las personas alrededor del mundo. Esto sucede, principalmente, por el confinamiento necesario con el cual se busca la ralentización del contagio del nuevo coronavirus. Las empresas y organizaciones de todo tipo han adaptado sus servicios con el fin de solventar necesidades en las nuevas condiciones con las que el mundo ‘reinicia’ su realidad.



Una apuesta de este tipo la hace SBS, compañía aseguradora de vehículos. La empresa propone un seguro que factura por cada kilómetro recorrido.

“Este producto se basa en la telemática, un sistema de datos que a través de monitoreo, provee los datos de uso de cada usuario, lo que fundamenta un producto hecho a la medida de cada cliente: ya no funciona la tarifa única, sino la tarifa de acuerdo a cada usuario, con variables como tipo de vehículo, tiempo de uso del automóvil, distancias recorridos, rutas habituales, y aún más personalizado, hábitos de conducción”, explica la empresa en un comunicado, lo cual deja entrever, en principio, que hasta podrá ‘personalizar’ la seguridad de su carro, su moto e, incluso, su bicicleta.



Este monitoreo a los hábitos y costumbres de los conductores, dice SBS, es posible gracias a la disminución del uso de vehículos a raíz de la pandemia. Al no haber una masificación de automóviles y otros medios de transporte en las calles, se puede hacer un seguimiento medianamente riguroso a cada conductor que desee adquirir este tipo de servicio de seguro.

Además, la apuesta de SBS también va por “la conciencia social” de la industria. “Por un lado, de acuerdo al seguimiento que le hace al usuario y sus costumbres como conductor, se produce un análisis de información que suma a la hora de prevenir accidentes, y advierte, a clientes y compañía, acerca de los riesgos a la hora de estar frente al volante, y esto redundará en campañas para prevenir accidentes, basados en data puntual y precisa”, enfatiza.



También la compañía considera este nuevo servicio como un reto, pues, según el comunicado, hay un gran número de vehículos no asegurados con los cuales habría otra condición para el seguimiento: “Conductores no asegurados hoy pueden contar con un producto a su medida, en el que no se cobrará mientras el carro reposa por coyunturas particulares como la pandemia. Así, estas tarifas facilitarán el acceso vetado durante muchos años a potenciales clientes, debido a los altos costos, que hoy, se verán reducidos y administrados por el mismo usuario”.

Y, en la misma línea de las condiciones actuales, los conductores podrán adquirir el seguro “de manera 100 % virtual”.



“Esta tecnología no es nueva en el mundo; el cálculo aproximado es que, para fines del 2020, alrededor de 100 millones de autos estarán asegurados con pólizas vinculadas a telemática; y en 10 años, el 50 % de vehículos estarán asegurados con este tipo de pólizas”, puntualiza el comunicado de SBS en el cual se hace una aclaración particular: para los profesionales de la salud y empleados de clínicas y hospitales–héroes de la primera fila en esta batalla contra la covid-19– habrá una promoción especial para la adquisición del seguro.

SBS Seguros: Seguro x Kilómetro SBS

