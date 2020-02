Searchlight Capital Partners y ForgeLight, nuevos dueños de Univisión

La compañía Univision Holdings, Inc, y su subsidiaria de propiedad absoluta, Univision Communications Inc., Univision, ), y las firmas Searchlight Capital Partners, LP (Searchlight), una firma de inversión privada global, y ForgeLight LLC ("ForgeLight"), una compañía operativa y de inversión centrada en los sectores de medios y tecnología de consumo, anunciaron hoy un acuerdo definitivo en el que Searchlight y ForgeLight adquirirán una participación mayoritaria en Univision de todos los accionistas de Univision que no sean el Grupo Televisa, SAB (Televisa).

Mientras los términos y el valor de la operación no fueron revelados, las empresas señalaron que Televisa decidió retener su participación aproximada del 36 por ciento en el capital social totalmente diluido de Univision sobre una base convertida.

Y agregan que el acuerdo de licencia del programa de Televisa con Univision permanecerá en vigencia y no caducará a menos que Televisa venda voluntariamente una parte sustancial de su participación en la propiedad, momento en el cual el acuerdo permanecería vigente por otros 7.5 años.

El acuerdo, que es uno de los activos más estratégicos de Univision, proporciona a la compañía acceso exclusivo a la videoteca en español más grande del mundo.

Según los términos de la adquisición, Searchlight y ForgeLight comprarán el 64 por ciento restante de los accionistas de Univision, liderados por un grupo inversor que incluye a Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG, Thomas H. Lee Partners y Saban Capital Group (el grupo patrocinador).

De acuerdo con la información revelada por las empresas, Searchlight y ForgeLight se asociarán estrechamente con Televisa y Wade Davis, fundador de ForgeLight, que se convertirá en presiente Ejecutivo de Univision al cierre de la transacción. Se espera que la transacción, que está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de aprobaciones regulatorias, se cierre a finales de este año.

Vince Sadusky, director Ejecutivo de Univision, aseguró que la transacción marca “el comienzo de un nuevo capítulo emocionante con socios que reconocen la excelente posición en la que se encuentra Univision”.

"Quiero agradecer a nuestros talentosos empleados por su arduo trabajo y dedicación, estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado que nos ha llevado a este gran resultado. Tanto Searchlight como Wade apoyan totalmente la misión central de Univision de entretener, informar y empoderar a los hispanos.

Searchlight Capital Partners es una empresa de inversión privada global con oficinas en Nueva York, Londres y Toronto. Searchlight busca invertir en negocios donde su capital a largo plazo y su apoyo estratégico aceleran la creación de valor para todas las partes interesadas.

