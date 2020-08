Vivo elige a Colombia para iniciar su expansión por las américas

Colombia se convirtió en el primer país de las américas en el que la compañía asiática de teléfonos celulares Vivo inicia su expansión, tras más de 9 años de operaciones en la industria de los 'smartphones' en el mundo, en la que ya se sitúa como quinto mayor fabricante de estos equipos de comunicación y la tercera más importante del negocio de dispositivos móviles en el Sudeste Asiático e India, según voceros de la firma.



Desde el pasado viernes, dos de las versiones de sus equipos (Y 50 y Y 30) hacen parte de la oferta de equipos móviles que se pueden conseguir en almacenes de cadena como el Éxito, Falabella y Alkosto, precisó Juan Camilo Velandia, Gerente de Canal Retail vivo Colombia, quien además dijo que son equipos que están al alcance de cualquier persona, toda vez que su costo oscila entre 782.900 pesos y 1'190.000 pesos.



El Y50, por ejemplo, cuenta con ultra velocidad y fluidez con 8 GB de RAM; 128 GB de memoria interna una batería de 5.000 amperios lo que permite una autonomía de dos días en uso normal del dispositivo y posibilidad de carga inversa.



Este equipo cuenta con una pantada full HD plus mejorada de 16 megapixeles; incorpora cuatro cámaras, una frontal, lente gran angular y micro que permite fotos con más detalles y nitidez, además de sensor de huella tanto en la pantalla como en la parte de atrás del equipo para una mejor manipulación.

¿Por qué Colombia?

Fueron cinco los atributos del país que llevaron a sus directivas a nivel mundial a elegir a Colombia como su punto de partida de su expansión en las américas, incluso, pese a la actual coyuntura de pandemia global.



En efecto, por tener Colombia el tercer mayor consumo de la región; una población robusta (50 millones de habitantes); buenas cifras macroeconómicas, que incluso en medio de la pandemia le permiten una mejor dinámica de crecimiento frente a sus pares; ubicación geográfica estratégica, en la medida en que está en el centro de las américas y un mayor porcentaje de su población con dispositivos móviles, las directivas de Vivo se inclinarse por el país para estrenarse en Latinoamérica.





“Son muchas las razones por las que nos hemos fijado en este país para crear y aportar en un trabajo conjunto”, afirmó Jingbo Long, presidente de vivo Colombia, para quien los colombianos necesitan nuevas opciones de consumo, pues el número y la proporción de compañías de teléfonos móviles en el país ha permanecido estática por mucho tiempo.



"Identificamos que cinco principales marcas de teléfonos inteligentes tienen el 70 por ciento de la cuota del mercado", precisó Long.

Vivo, dicen sus directivas en Colombia, no solo llega con respaldo tecnológico, a través de un centro de servicios que está próximo a abrir en Bogotá, sino que cuenta, además, con un call center propio, en el que se brinda asesoría técnica a los usuarios de la marca.



"La innovación y el desarrollo son puntas de lanza de Vivo, son la base al punto que el 80 por ciento de la inversión de la compañía van para esas áreas. Esto hace que nuestros equipos tengan alta demanda en los países donde hacemos presencia y en donde no competimos por precios sino por calidad", señala Juan Camilo Velandia.



Comentó también que no esperan ganar mercado entrando en una guerra de precios en el país y que la meta que tienen prevista para este año es de entre 5 y 10 por ciento de las ventas de celulares en los comercios en los que están ofreciendo sus equipos.



"Para el mediano plazo nuestra meta es estar entre las tres marcas de celulares más vendidas del país", precisó el directivo, quien dijo que a medida que se vaya posicionando la marca irán incorporando a su portafolio de ofertas nuevos productos de gama media y alta, así como accesorios para sus equipos que se encuentran entre los productos de última generación.



En la actualidad, la compañía, cuya casa matriz está en Dongguam (China),y su tecnología está respaldada por nueve centros de Investigación y Desarrollo en Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei, Tokio y San Diego.



Por: Economía y Negocios