Marco Monroy, representante legal del MGM Sustainable Energy, S.A.S. y un acreedor de Justo & Bueno, dio a conocer que retiran su propuesta de invertir para el salvamento de la mercadería.



De acuerdo con el documento, desde el pasado 19 de julio se radicó el desistimiento del derecho a presentar una oferta.

MGM, apuntó que no es socio de Justo y Bueno ni en Colombia ni en Panamá y que las razones que los llevan a tomar esa determinación son que luego de evaluar los diferentes escenarios, no ven viable ni pertinente el pago de dicha inversión, en especial tras conocer los gastos diarios de administración que superan los $1.000 millones.



Aunque el panorama no es alentador, Monroy expone en una carta que también hay una alternativa y es que se pueda recurrir a un grupo de inversionistas que incluyen fondos de inversión y “una empresa del sector en Colombia, de gran reconocimiento y con décadas de experiencia probada, que es prenda de garantía para el desarrollo de la reactivación de un negocio (...)"; pero, no entregó detalles de cual sería dicha empresa o cómo se podría llevar a cabo ese plan.



El próximo 4 de agosto la Superintendencia de Sociedades tiene citados a los interesados en presentar una propuesta formal y concreta de salvamento con la que se puedan aportar cerca de $300.000 millones para cubrir los gastos de financiamiento y de operación.



MGM espera poner en marcha un plan expedito de contacto con los grupos de interés comenzando con una comunicación directa con cada uno de los arrendadores de bienes muebles e inmuebles y colaboradores y en el momento indicado con los proveedores para reactivar la red de distribución a la mayor brevedad posible.

Acá puede leer la carta enviada por MGM

