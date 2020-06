Último día para postular su empresa al subsidio a la nómina

Este viernes 19 de junio vence el plazo para inscribir su empresa al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), más conocida como el subsidio a la nómina, medida que se anunció en el marco de la emergencia económica.

El trámite debe hacerse a través de la entidad financiera de su preferencia, diligenciando un formulario de inscripción ante los 23 bancos y las 6 entidades del sistema solidario avaladas como intermediarias en el proceso (descargue aquí el formulario).

Además del formulario de postulación estandarizado, los interesados en inscribir su empresa deben adjuntar el certificado de caída de los ingresos firmada por la persona natural empleadora o el representante legal y el revisor fiscal o contador. Tenga en cuenta que este programa aplica solo para empresas formalmente constituidas que puedan demostrar una disminución superior al 20% de sus ingresos durante la emergencia por el coronavirus.



Así mismo, debe adjuntar la copia del RUT y presentar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) de mayo.

Recuerde que este beneficio permitirá ayudará a las empresas a través de un subsidio equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de estas, siempre y cuando, hayan tenido una reducción de su facturación.



Cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, puede aplicar a este beneficio. Para las empresas que se crearon con posterioridad a abril del año pasado, se comparará con los ingresos de enero y febrero cuando el Covid-19 no estaba en el país.



La certificación tiene que venir del contador o revisor fiscal que valide que efectivamente hubo una reducción del 20% en la facturación. Es necesario que la empresa tenga bancarizada su nómina, para hacer más expedito el trámite.



Si los empleados reciben su nómina a través del sistema financiero, por ese mismo medio llegará el monto. Es necesario aclarar que el sistema financiero no recibirá un porcentaje por su papel de intermediario para esta medida.



Para aquellas empresas que no tienen bancarizada su nómina, se debe certificar que ha pagado la seguridad social a través de la planilla PILA.



El monto del subsidio por empleado es de $350 mil mensuales. Se calcula que 6 millones de empleados se beneficien con esta medida.



Las empresas que reciban este subsidio y no lo trasladen a sus empleados y no devuelvan los recursos tendrán que enfrentar procesos civiles, fiscales y penales por haber hecho un mal uso de los recursos públicos.

