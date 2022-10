El Congreso nacional de Camacol (Congreso Colombiano de la construcción) con casi 2.000 asistentes y celebrado en Barranquilla se está llevando a cabo de manera presencialidad luego de dos años en la virtualidad y en él se hicieron grandes anuncios para el sector.



Uno de ellos fue la decisión de Sandra Forero - presidenta de Camacol - de retirarse de la asociación luego de estar en la cabeza durante 12 años.



En medio de una entrevista con Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO, habló sobre las tasas de interés y las declaraciones del presidente Gustavo Petro, las cuales aseguran que estas son las responsables de la inflación.



“Nosotros somos respetuosos de las decisiones que toma el Banco de la República y se están tomando decisiones necesarias para mitigar y controlar el tema inflacionario. Si esas decisiones no se toman ahora puede que esta situación se desborde y luego no haya camino para frenar las consecuencias”.



Agregó que, con respecto a la reforma tributaria, desde el punto de vista sectorial, desde Camacol se reconoce un trabajo muy valioso y una actitud de diálogo desde el dia inicial para oir cuáles son las necesidades. El ministro Ocampo oyó y modificó el proyecto con elementos que permitirán que no se vaya a debilitar la oferta de vivienda de interés social.



Sin embargo, precisó que están pendientes de algunas discusiones para tener una reforma que no vaya a impactar la inversión ni el empleo. En lo sectorial estamos tranquilos y muy agradecidos.

