Multan a Petrobras por obstruir visita de la Supertransporte

A través de la resolución 7504 de 2021, la Superintendencia de Transporte sancionó a la empresa Petrobras Colombia Combustibles S.A., con multa de $781.242.000, por no atender una visita administrativa que se llevaría a cabo en sus instalaciones, ubicadas en Santa Marta (Magdalena).



Según el organismo de control y vigilancia, la sociedad en mención se negó a que se realizara la visita, argumentando que no fue anunciada con anterioridad y, además, porque no contaba con el personal calificado para atender la diligencia para el momento en que se hizo presente la Superintendencia en sus instalaciones.



Por lo tanto, la Supertransporte no tuvo acceso ni la posibilidad de recoger y analizar la información que se encontraba disponible al momento en que se pretendió adelantar la visita. Y al rehusarse la empresa a la práctica de la visita de inspección se configuró la obstrucción al ejercicio de las funciones de la entidad pública.



El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, manifestó que es importante que las empresas sepan que la entidad tiene las facultades para realizar las visitas, sin necesidad de avisarlas previamente.

“Invitamos a todos a consultar la guía expedida por esta superintendencia para que sepan cómo atender las visitas administrativas”, recalcó.



La multa impuesta equivale a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de la ocurrencia de los hechos.



Contra la decisión procede el recurso de reposición y en subsidio apelación, el cual la empresa multada deberá interponer dentro de los 10 días siguientes a la notificación, según el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

