Los $ 1.656 millones que pagaría Rappi si prueban los cargos imputados

De comprobarse los cargos imputados a la compañía Rappi SAS, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que la investiga por presuntas fallas en la prestación de sus servicios, dicha plataforma electrónica tendrá que pagar multas hasta por un máximo de 1.656,2 millones de pesos.



Así lo hizo saber el ente de vigilancia y control del sector real, al señalar que le abrió pliego de cargos y una investigación por las elevadas y reiteradas quejas que ha recibido de parte de los usuarios y consumidores de los servicios de Rappi en el país, quienes aducen que la compañía les hace cobros distintos a los que se anuncian en su plataforma, incumple en las ofertas que presentan, no les devuelve el cambio en dinero sino en créditos, realiza cobros de pedidos sin que se entreguen, incumplen las garantías de los productos, hay demoras en las entregas de los pedidos y demoras y débitos de compras no realizadas.



Andrés Barreto González, superintendente de Industria y Comercio, señaló que, además, impartió una orden administrativa a las directivas de dicha compañía para que adopten las normas que rigen el comercio electrónico en el país, porque en su opinión, Rappi se comporta más dentro de este segmento y no como una plataforma electrónica.

En cuanto a la investigación, la SIC formuló pliego de cargos contra Rappi por una presunta vulneración a las normas que protegen al consumidor por conductas relacionadas con información, publicidad engañosa, promociones y ofertas, información pública de precios, cláusulas abusivas, derecho de retracto, reversión del pago, calidad y comercio electrónico.



A esta decisión se llegó tras revisar las peticiones, quejas y reclamos recibidos por la sociedad durante los meses de abril a octubre de 2018, encontrando que se interpusieron un total de 750.639 y 117 quejas interpuestas ante la Delegatura de Protección al Consumidor.



También se analizó la información remitida por la mencionada sociedad en relación con su modelo de negocio, se evaluaron los documentos de los términos y condiciones utilizados para su operación y se consideraron las reclamaciones efectuadas a través de la herramienta SICFacilita, que suman en total 1.150, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 30 de julio de 2019 por vulneración de los derechos de los consumidores, entre otros mecanismo de quejas.



Barrero González señaló que la orden administrativa "es una recomendación a Rappi para que acate las recomendaciones de la Ley de Comercio Electrónico, sobre la cual no se imponen recursos de reposición, por lo que tiene un plazo de 30 días para que dé cumplimiento a esto, tiempo en el que la SIC hará la respectiva verificación".

'Rappi responde a medidas

Las directivas de Rappi, una vez conocidas las decisiones de la SIC, emitieron un breve comunicado en el que expresan el acatamiento y el respeto por las decisiones del órgano de vigilancia y control, al tiempo que señalaron ser respetuosos frente a sus usuarios y consumidores.



"Rappi es respetuosa de las decisiones tomadas por las autoridades de control colombianas, acatará sus órdenes e implementará las medidas respectivas", señalaron.



Agregaron que, una vez la compañía conozca el contenido y con base en el análisis interno, interpondrá los recursos estipulados por la ley que considere pertinentes.



"La misión de Rappi es hacer la vida de los usuarios más fácil. Por esta razón, trabaja todos los días de manera transparente para ofrecer un mejor servicio a través de un

equipo que piensa siempre en la necesidad del cliente. Como plataforma, continuará fortaleciendo su oferta de valor y creando nuevas fuentes de desarrollo para los

Rappitenderos, aliados y clientes", puntualizó.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS