Esta es la lista y la multa de gasolineras sancionadas por la SIC

Luego de realizar visitas en estaciones de gasolina ubicadas en Bogotá y 19 municipios más del país, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) detectó que en 20 estaciones de servicio de esas localidades no se entregaba la medida exacta del combustible a los clientes.

Por eso la autoridad del mercado procedió a sancionar a dichas gasolineras, las cuales tendrán que pagar en conjunto una multa de 682 millones de pesos. "La SIC impuso sanciones en razón a que la norma metrológica ordena que los surtidores y dispensadores de combustibles estén debidamente calibrados en ceros (0) en todo momento".



Esta es la lista de estaciones de servicio, las razones por las que se aplicó la multa y el valor que cada una de estas debe cancelar:

Gasolineras sancionadas

DELGADO DE CISNEROS LUZ MARIA

$16.562.320

2 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



DISTRICANDELARIA SAS

$207.029.000

5 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



NAVARRO DE CALDAS BLANCA INES

$24.843.480

3 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



SODICON DEL SINU SAS

$828.120

1 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



JBMR E HIJOS Y CIA S EN C

$16.562.320

2 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



LOPEZ ALZATE JESUS ANTONIO

$8.281.160

1 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



GASES Y COMBUSTIBLES DEL CARIBE LIMITADA

$82.811.600

10 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



INVERSIONES PINZON MUÑOZ LTDA

$4.140.580

1 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



MEJIA RIVERA GILBERTO

$12.421.740

2 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA S EN C.

$24.843.480

4 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



GOMEZ RIVEROS PEDRO NEL

$16.562.320

5 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



RUBIELA IBARRA JULIA

$2.484.348

1 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



DISTRIBUCIONES P 900 H&C LA TERMINAL S.A.S

$41.405.800

5 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DURAN CUELLAR LTDA

$12.421.740

4 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



COMBUNORTE S.A.S.

$16.562.320

2 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



INVERSIONES ROBAYO MESTRA Y CIA S. EN C.

$33.124.640

1 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



AGRESOTT SOLANO MARIO

$33.124.640

2 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



CALDERON LASSO ANGELINA

$41.405.800

3 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



GANDUR GOMEZ OSCAR LEONARDO

$20.702.900

1 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



FRANCO CARO ALFONSO DE JESÚS

$66.249.280

2 mangueras por fuera del margen de tolerancia.



