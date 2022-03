A pesar de que el país experimenta una reactivación económica, el mundo de la salud auditiva se mantiene en cifras de 2018. Así lo reconoció el gerente para la zona norte de América Latina de MED-EL, Jaime Cortés, empresa que se especializa en fabricar soluciones auditivas como implantes cocleares y dispositivos de conducción ósea.



El directivo destaca que en 2021 la industria tuvo un comportamiento similar a 2018, con un total de 450 unidades vendidas entre implantes cocleares y procesadores de sonido de todas las marcas y una facturación, que en conjunto, estuvo cerca de los 20.500 millones de pesos.

Según el directivo, la participación de mercado en Colombia de la marca alcanza 38 por ciento y la expectativa es crecer, más considerando que el país tiene mucho por avanzar en la atención de los pacientes con pérdida auditiva. La expectativa es que las cifras de este año sean similares a 2019.



“En 2021 vimos que estuvieron represadas las consultas y la colocación de equipos se vio afectada porque hubo cierres de quirófanos casi durante dos meses. Las EPS no adquirieron equipos en ese momento y se reprimió el sector. Hoy, el uso de quirófanos y consultorios se han reactivado pero los números son los mismos de hace dos años”, comenta Cortés.



Sin embargo, afirma que uno de los grandes retos es generar conciencia en familias y comunidad médica sobre las posibilidades que hoy ofrece la tecnología para que una persona pueda volver a escuchar.



“Por ejemplo, muchos no saben que el costo de un procesador e implante no lo asume el paciente sino que está cobijado por el sistema de salud. Así que siempre hay soluciones para pacientes que no pueden escuchar, sin importar su estrato socioeconómico”, comenta.



Lo que no da tregua son las necesidades de atender a la población sorda. Se calcula que 446 millones de personas, es decir más de 5 por ciento de la población mundial, tiene una pérdida auditiva incapacitante y que 1 de cada 10 perderá el oído en 2050, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia, se calcula en más de 500.000 el número de personas con pérdida auditiva.



También se calcula que en el país hay 7 millones de personas con algún tipo de daño auditivo, siendo la hipoacusia o pérdida de la audición, la condición médica más delicada.



“Hemos notado que se han descuidado algunos programas que parecerían ser menos prioritarios como tener una deficiencia auditiva, porque no se considera una urgencia, cuando en realidad lo es: una persona sorda se puede volver completamente dependiente del sistema de salud y si se trata hoy, será aportante al sistema. Hace falta que se sepan destinar los recursos que se tienen y no se piense a uno, sino a cinco años”, comenta.



El directivo también instó a que las EPS diseñen planes para que las familias acudan anualmente a realizar el tamizaje auditivo de sus miembros con el propósito de detectar a tiempo una eventual problemática de este tipo.