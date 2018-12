Salario mínimo: Mintrabajo dice que hay que ayudar a los trabajadores

Hace menos de una semana se iniciaron las discusiones en la mesa de negociación del salario mínimo del 2019, que tiene a la ministra del Trabajo, Alicia Arango, como protagonista.



En entrevista con Claudia Palacios, en el programa 'Mejor hablemos', la funcionaria no solo dijo que tiene la firme intención de lograr un incremento "concertado" sino que espera que Gobierno haga un esfuerzo para llegar a una cifra “razonable” para los trabajadores.



Este fue el diálogo.

¿El aumento del salario mínimo terminará este año fijándose por decreto?

En el Gobierno estamos jugados al máximo para lograr que el incremento sea concertado. Es conveniente. Me parece que los arreglos concertados son mucho más tranquilizantes. Con eso se juega al gana gana y ni uno, ni los empleadores, ni los trabajadores quedaríamos con el sinsabor de no haber logrado la cifra que considerábamos pertinente

¿Qué tan realistas son las cifras de los trabajadores de un aumento de más del 10 por ciento, teniendo en cuenta factores como la productividad y la inflación?

La situación en Colombia, aunque los técnicos no estén de acuerdo conmigo, en mi humilde opinión, debe ir creciendo más rápido en materia de salarios. El 44 por ciento de los trabajadores gana menos del mínimo. Pero también debo admitir que, aunque la productividad tuvo un repunte después de cuatro años de caída, esa subida no alcanza para dar un salto importante en el tema de la remuneración.



¿Pero, insisto, que tan realista sería una cifra de dos dígitos?

En este momento sería aventurado dar una cifra. No me parece respetuoso, porque esto es una mesa de tres. Debemos tener un poco de pausa. Lo único que digo es que vamos hacer lo posible por tener un margen de maniobra para poder concertar.



¿El Gobierno va a balancear la negociación con una cifra?

El tema, ahora, infortunadamente, es el de la productividad. Pero yo sí creo —y, de pronto, el Gobierno no está de acuerdo conmigo— que hay que ayudar a los trabajadores. No con una propuesta que vaya a quebrar las empresas, pero si algo razonable para los trabajadores. Estamos en un momento en el que el país nos exige un poco más de responsabilidad social.



¿A quién se refiere cuando dice que el Gobierno no está de acuerdo con usted?

Al Gobierno en general. Ellos están pendientes de los números, y con toda razón. Yo soy menos rigurosa con eso. Así mismo los trabajadores y los gremios. Es un poco el tema de corazón, pero reconozco la labor de los demás. Ahora, yo digo: ¿por qué no hacemos un esfuerzo? Los trabajadores se lo merecen. El presidente Duque está de acuerdo, pero nunca pensó que íbamos a encontrar las finanzas como las encontramos.



¿Proyectos como la ley de financiamiento o propuestas como la de la prima extraordinaria a los trabajadores van a inferir en la fijación del salario mínimo?

El tema de la prima extraordinaria le hace ruido al salario mínimo, no hay la menor duda. No hace cómoda la negociación. Y rebajar impuestos a los empresarios genera ruido también. Los trabajadores me preguntan: ¿por qué les aumentan beneficios a las empresas y a nosotros no?



¿Esta o no está de acuerdo con que el Congreso apruebe la prima extraordinaria a los trabajadores que apoyan el expresidente Uribe y su bancada?

En todas partes lo he dicho y se los dije a los de las comisiones Séptimas en el Congreso: eso afecta la negociación del salario mínimo. Es un tema que hay que concertar mucho más con los empresarios. Soy una convencida del diálogo social. La fecha, la situación del país, todo eso hace que ese tema haga mucho ruido. Que dicen los empleadores: no podemos subir el mínimo y pagar la prima.

¿Sabía que iban a incluir en la ley de financiamiento un IVA de 19 % a las remuneraciones por prestación de servicios superiores a 9 millones de pesos?

No lo sabía. Me enteré por unos trinos. Sin embargo, al final, lo sacaron. Eso ya no va en la ley de financiamiento.



¿Por qué no es un 'dulce envenenado', como dicen los trabajadores, que se pague la seguridad social por horas como usted lo propone?

Hoy el mundo trabaja distinto. Las plataformas tecnológicas y el teletrabajo hacen que los horarios y los términos para trabajar sean distintos. Lo mismo que la actividad en el campo. ¿Qué sucede? Cómo no tenemos una remuneración por horas, porque la ley no lo permite, nos vamos a la informalidad o se arreglan unos contratos legales, que se llaman independientes, en los cuales el trabajador sale perdiendo.



¿Qué dicen los trabajadores?

Que eso es un abuso y una precarización del trabajo. Le es he dicho que no. Es darle la oportunidad a quien hoy no recibe ni pensión ni salud. El sistema de seguridad social está que explota porque tenemos 14 millones de personas que trabajan y no están aseguradas. Este país debe ir aflojando y no confundir abuso con un contrato.



¿No se ha arrepentido de ser Ministra de Trabajo y no de Cultura, como lo iba a ser?

El tema de Cultura a mí me fascina. Me sentía montada en una tarima bailando los cuatro años. Llevándole la felicidad a la gente. Es lo mejor que le puede pasar a uno como trabajador.



¿Qué pasó?

Como embajadora de Colombia en Ginebra manejé el tema de las relaciones de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuando uno es de confianza, lo dejan de último. Saben que se está dispuesto a lo que sea por ayudar al Presidente. Así fue como llegué al Ministerio de Trabajo.



¿Pero no se ve los cuatro años en la cartera de Trabajo?

No lo sé. Debo ser solidaría con el Presidente, trabajar en equipo y estoy dispuesta a ayudarlo donde él diga. Ahora estoy muy contenta en el Ministerio de Trabajo.



