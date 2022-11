En 2022, la industria aérea se sacudió en el camino a la recuperación. Alianzas, nuevos operadores, rutas y destinos trazaron el destino del sector aerocomercial para los próximos años en Colombia.



Según cifras de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) con corte a octubre, en lo corrido del año los distintos operadores hicieron la solicitud y les fue aprobada la adición de más de 94 rutas nuevas. Sin embargo, con la entrada al mercado de Ultra Air, no es de extrañar que 27 de las peticiones concedidas corresponden a la aerolínea naranja. Es decir, entre las empresas tradicionales (incluyendo de carga) suman 67 adiciones.



(Puede leer también: Ausentismo laboral: ¿cuántos días falta a su trabajo un colombiano?)

Después de Ultra Air, las aerolíneas Avianca con 30 rutas (22 nacionales y ocho internacionales, Copa Airlines y sus filiales 10 rutas (siete nacionales y tres internacionales) y EasyFly con seis, son las siguientes en lista de rutas aprobadas en lo corrido del 2022.



En el caso de Ultra Air, que opera únicamente hacia y desde destinos nacionales, en este 2022 conectó a Bogotá con Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta y San Andrés; a Medellín con Cartagena y la capital del Magdalena, y a esta última con Pereira, entre otras.



Por otro lado, entre los principales destinos nacionales de Avianca están el trayecto de Barranquila hacia Cali y Santa Marta y de Cali a Cúcuta y Riohacha.



En los internacionales, la aerolínea roja pidió salir desde Bucaramanga hacia Miami, de Cali hacia Ciudad de México, de Cartagena hacia Nueva York, de Medellín hacia Orlando, y de Santa Marta y Pereira hacia Miami.

Facebook Twitter Linkedin

Según la Aeronáutica Civil, Avianca tiene 9 solicitudes de suspensión de rutas. Foto: Istock

Suspensión de rutas

Ahora bien, mientras que algunas aerolíneas requirieron llegar a nuevos destinos, otras solicitaron suspender sus actividades en otros lugares. En lo corrido del año y según datos de la Aeronáuica Civil, se solicitó el retiro de 30 rutas en el país. La mayoría de estas solicitudes son de Avianca con nueve (cinco nacionales y cuatro internacionales), Viva Air con siete, y EasyFly con seis.



En el caso Avianca, salieron dos rutas desde Cali hacia Cartagena y Santa Marta, de Cartagena hacia Pereira, de Medellín hacia Riohacha y San Andrés, y de Pereira hacia Santa Marta.



En rutas internacionales, la firma suspendió su ruta desde Cartagena a Nueva York, de Cali a Orlando y a Ciudad de México y de Medellín hacia Cancún.

Lo que viene

Sin embargo, Avianca aseguró a Portafolio que este cierre de año inaugurará 10 nuevas rutas de las cuales cinco son estacionales. La siguiente en cola será el primero de diciembre, conectando a Cali de manera directa con Riohacha y el 8 de diciembre a Bucaramanga con Miami.



“Este año, cerraremos con alrededor de 130 rutas, de las cuales más del 40% operarán punto a punto”, señaló la compañía.



En el caso de Viva Air, la aerolínea señaló a este medio que por el momento seguirán consolidando su presencia en los destinos que ya tiene debido a la coyuntura económica actual. Sin embargo, aumentará la frecuencia de algunas rutas como Medellín-Orlando o Medellín- Sao Paulo.



El nuevo operador Ultra Air, por su parte, aseguró que espera crecer en el mercado doméstico y por tal motivo ha solicitado diferentes rutas para ampliar la red actual. Sin embargo, también mantiene en la mira iniciar operación internacional en el primer semestre de 2023. Las aerolíneas han solicitado ante las autoridades la evaluación de nuevas rutas como parte de su plan de expansión.

Facebook Twitter Linkedin

Viva Air inició el año con un plan ambicioso de expansión. Foto: Viva Air

Motivos por los que la industria desiste

Viva Air inició el año con un plan ambicioso de expansión. Sin embargo, no se esperaban los duros golpes económicos de este año. Ante el aumento desmedido del dólar, del combustible y diversos factores macroeconómicos, la aerolínea de bajo costo tuvo que apretarse el cinturón y cambiar el escenario de juego.



“El difícil momento macroeconómico actual, que impacta fuertemente la industria, nos obligó a posponer el crecimiento que veníamos teniendo para 2022 y para parte del 2023, porque creemos que estas condiciones van a ser desafiantes por los próximos meses”, señaló Pablo Madriñán, vicepresidente comercial de Viva.



Esta situación no solo es propia de la amarilla colombiana. La industria en general ha tenido un impacto exponencial en sus finanzas, pues con el fin de no trasladar todos los costos al consumidor, ha tenido una reducción considerable en su margen de ganancias.



A lo dicho por Madriñán, Avianca le suma el alza que ha tenido el precio del combustible de avión, que ya acumula un incremento del 40% este año a causa del conflicto en Ucrania.



“En este contexto, una buena recomendación para nuestros clientes es comprar con tiempo, buscar fechas con menor demanda para encontrar precios menores, y explorar destinos alternativos”, dijo la aerolínea a Portafolio.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio

Twitter: @Paula1GB