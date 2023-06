El Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), es un mecanismo que pretende luchar contra la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, entre otros.



Como parte integral del Régimen Tributario (RUT), este requisito obliga a que las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similar a suministrar información sobre sus beneficiarios finales, según lo establecido en la Ley 2155 de 2021.

Esto significa que los "fiduciantes, o cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo/final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades de las entidades constituidas" deben ser reportadas ante la DIAN, a través del RUB.



El plazo para actualizar o declarar dicha información está estipulado hasta el 31 de julio del presente año. En caso de no entregar este reporte la entidad puede administrarle varias penalidades, de acuerdo con el artículo 20 de la Resolución 000164 de 2021.



"Cuando el obligado a suministrar información en el registro único de beneficiarios finales –RUB–, no la suministre, la suministre de manera errónea o incompleta, y/o no la actualice, será sancionado según lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario", señala el documento.

En varios casos es la DIAN la que solicita una acción legal en contra de quiénes no declaran la información solicitada. Foto: iStock

Aunque este último artículo está referido al RUT, de acuerdo con el 631-6, el RUB se comporta como una subsección del registro único tributario, por lo que lo regirían las mismas sanciones.



En ese sentido, si como empresa no reporta la información acerca de sus beneficiarios finales antes de la fecha mencionada, deberá enfrentarse a una multa equivalente a un UVT ($ 42.412) por cada día de retraso en la actualización de la información.



Por otro lado, si la DIAN le solicita dicha información y sigue sin entregar el reporte, las personas Jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares tendrán una multa que no supere los 7.500 UVT ( $318 millones, aproximadamente), según lo expuesto en el artículo 17 de la resolución ya citada.



"En caso de que la información indicada en el artículo 17 de la presente resolución sea solicitada por la administración tributaria, y la misma no sea suministrada, no se suministre dentro del plazo establecido para ello o el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651 del Estatuto Tributario", expresa el inciso.



Por lo anterior, se recomienda que este al tanto de actualizar la información de los beneficiarios finales, con el fin de evitar las penalidades descritas anteriormente. No obstante, si desea mayor información puede revisar la resolución

DIAN iniciará procesos fiscales por mora de pagos



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

