British Airways ofrece disculpas por robo de datos de clientes

El presidente de British Airways (BA), el español Alex Cruz, se vio obligado a ofrecer disculpas en nombre de su compañía por el robo que sufrieron de datos sensibles de tarjetas de crédito de clientes.



El hurto se produjo a través de un sofisticado ataque informático a su página web y su aplicación móvil que duró dos semanas. Las acciones de IAG caían el viernes un 3 por ciento en el Ibex y en la Bolsa de Londres tras conocerse el ataque y sus dimensiones.



La aerolínea, del grupo International Airline Group (IAG), al que también pertenecen Iberia, Vueling y la irlandesa Aer Lingus, descubrió el miércoles que las reservas realizadas entre el 21 de agosto y el 5 de septiembre habían sido interceptadas gracias a “un ataque muy sofisticado, malicioso y criminal”, ya solventado.

Durante ese periodo, unos 380.000 pagos con tarjeta fueron interceptados y los atacantes pudieron hacerse con nombres, apellidos, direcciones físicas y de correo electrónico, números de tarjetas y sus fechas de expiración y códigos de seguridad, datos suficientes para realizar compras o vaciar cuentas. Según nota publicada por la compañía, la información robada no incluye los viajes o datos del pasaporte.



Cruz dijo que la aerolínea contactó con los clientes afectados en cuanto tuvo conocimiento del hecho y que la compañía compensará económicamente a los que sufran pérdidas, pero no dijo si alguno las había tenido ya. No obstante, en redes sociales algunos afectados se han quejado de que la empresa no se había puesto en contacto con ellos.



En todo caso, en una página creada en su web y promocionada en sus redes sociales, BA recomienda a los clientes que se pongan en contacto con sus bancos y emisores de las tarjetas y sigan sus recomendaciones. Además, puso el asunto en conocimiento de la policía y otras autoridades.



Hasta la primera ministra, Theresa May, intervino, afirmando que el Gobierno “está al tanto” del asunto y que el Centro Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Nacional contra el Crimen “trabajan para conocer qué ocurrió”.



“Lo sentimos profundamente”, dijo Cruz ante los problemas causados por este ataque, que no tiene precedentes en los 20 años que lleva la aerolínea en internet. El directivo español no ha explicado cómo fueron robados los datos, aunque negó que los atacantes hubieran superado los sistemas de encriptado de la aerolínea.



Las otras fallas afrontadas por viajeros de BA

No es la primera vez en este año que la aerolínea se enfrenta a quejas de sus usuarios. En junio canceló las reservas de unos 2.000 vuelos que vendió por error mucho más baratos de su precio habitual.

En mayo y julio, cientos de vuelos desde los terminales londinenses de Heathrow y Gatwick fueron cancelados por problemas informáticos. En 2017 (mayo), otro fallo de su sistema informático obligó a 75.000 clientes a quedarse en tierra un fin de semana en Heathrow.