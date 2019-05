‘Queremos estar entre los 5 grandes de la industria’: HDI Seguros

Cinco años es el tiempo en el que las directivas del grupo alemán Talanx esperan ubicar a HDI Seguros entre las cinco compañías más grandes de esta industria en Colombia, luego de su ingreso a finales del 2017 con la compra de Generali Seguros Colombia.

No será fácil, si se tiene en cuenta que actualmente ocupa el puesto 17 entre las cerca de 34 aseguradoras que operan en el país, aunque en el último año han logrado duplicar su cuota de mercado hasta el 1,5 por ciento.



“En el cumplimiento de ese objetivo serán fundamentales las oportunidades de nuevas compras en el mercado colombiano, como el de Generali”, dice Roberto Vergara Ortiz, quien lleva las riendas de HDI Seguros en Colombia desde hace cuatro años. El directivo señala que también se han trazado un plan de crecimiento orgánico, que les apuesta a las pymes, donde ve gran potencial.



¿Qué tan relevante es el Grupo Talanx?



Es el tercero más grande de Alemania, con una trayectoria de más de 115 años en el segmento de seguros, a través de HDI, y los reaseguros, por medio de Hannover Re. Ahora, HDI International compró la operación (93 por ciento) de Generali en Colombia, porque dentro de su estrategia está crecer más en Latinoamérica, pues tiene presencia también en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. La meta es estar entre las cinco compañías más grandes en cada país. Y lo han venido haciendo en la región.

¿En cuánto tiempo prevé lograrlo?



Quisiéramos que fuera en un periodo de cinco años, pero depende mucho de las oportunidades de adquisiciones que se presenten en el país. En ese sentido, se siguen explorando compras para alcanzar el objetivo. No hay muchas compañías con potencial de ser adquiridas, pero las oportunidades saltan en cualquier momento. Si llegara a haber una en Colombia, el Grupo Talanx quiere participar.



Y mientras llegan esas compras, ¿cómo se fortalecerán?



Somos una compañía de tamaño mediano, estamos en el puesto 17 entre 34, y en los últimos tres años crecimos por encima de la media del mercado hasta alcanzar hoy una cuota de mercado de 1,5 por ciento, con una estrategia enfocada en mejorar el servicio al cliente, brindándole una experiencia positiva en todo el proceso.

Nos hemos apoyado en la digitalización, en metodologías de administración para revisión de procesos y en la agilidad para el desarrollo de los proyectos. Por eso invertimos más en tecnología.

¿Cómo encaja la cultura organizacional en estos planes?

​

Es fundamental, sin duda. Por eso, trabajamos muy duro en temas de recursos humanos, enfocados en la inclusión y la diversificación del personal, cuyo 50 por ciento lo componen mujeres. Crear una cultura organizacional específica ha sido una obsesión; la ventaja competitiva está en la gente. Se puede comprar tecnología, pero no he visto la primera tienda donde vendan cultura organizacional, eso no se puede comprar, y ahí trabajamos duro, en seguridad sicológica y, dentro de eso, que la gente esté contenta al trabajar en HDI.



¿Qué tan innovadoras son las propuestas que traen los alemanes?



Los productos de aseguramiento siguen siendo los mismos per se, lo que cambia es la distribución y tarifas de las pólizas. Hay una clara tendencia a la telemática, al internet de las cosas, y en eso nos enfocamos. Todo lo que hacemos está dirigido a hacerles más fácil la vida a los clientes, por eso hemos desarrollado pólizas electrónicas de autos, hogar, pymes, copropiedades, para que nuestros intermediarios pueden cotizar, expedir y recaudar a través de la web o de la aplicación móvil.



En indemnizaciones, los clientes pueden radicar sus reclamaciones de siniestros vía electrónica y obtener el pago en ocho minutos, pero también hacemos pruebas, viendo la posibilidad de hacer inspecciones digitales de los vehículos para asegurarlos.



Ustedes les apuntan a las pymes, ¿qué tan difícil es asegurarlas?



No tengo estadísticas de penetración del segmento, pero somos unos convencidos de que allí hay una necesidad; por eso lanzamos a comienzo de este año la póliza electrónica, para darles más velocidad y flexibilidad a los intermediarios con el fin de que coticen y expidan este seguro en cualquier momento, desde la oficina o el hogar.



