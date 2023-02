Aunque las exportaciones de Renault, que tiene su planta de producción en Envigado, Antioquia, crecieron más del 50 por ciento el año pasado, la apuesta de sus directivas para el 2023 es elevarlas aún más, para lo cual tienen fija su visión en el mercado mexicano.

No será una tarea fácil dada la actual coyuntura internacional y local, pero es un propósito que se han fijado, según Ariel Montenegro, presidente de Renault-Sofasa para Colombia, quien dijo que la compañía tiene grandes planes en el país.



“México es un mercado con mucho potencial para Renault, más de un millón de vehículos, por eso le estamos apuntando. Sin embargo, Ecuador también es otro país muy atractivo para la marca, así como Perú, Chile, Argentina y algunos mercados centroamericanos”, señaló.



Agregó que en Argentina hay mucho potencial, pero las importaciones están un poco restringidas por las dificultades de acceso a las divisas y la capacidad de pago. El año pasado colocaron 1.200 unidades y este año esperan tener un ligero crecimiento.



En total, el año pasado exportaron a varios mercados de la región 15.000 unidades de las 40.000 que producen en Envigado. Para este año esperan elevar ese número a unas 45.000, para lo cual la planta está trabajando a dos turnos en su máxima capacidad.

Ariel Montenegro asumió como presidente y director de Renault Colombia en febrero pasado.

El directivo señaló que no han retomado las exportaciones hacia Venezuela, y allí se tendrá que esperar un poco, por lo menos no será este año, pero sí en el mediano plazo.



En los planes de la compañía para este año está el lanzamiento de cuatro nuevos vehículos ciento por ciento eléctricos para pasajeros, un furgón y unos utilitarios, dos de estos vienen de Francia, con lo que se estrenarán en el país en este segmento.



En esos lanzamientos no entra el nuevo Renault 4, que fue presentado el año pasado. Montenegro dijo que su producción apenas comienza y los colombianos deberán esperar dos o tres años para su llegada al país.



“Estamos trabajando muy fuerte en la compañía para que ese modelo del ‘amigo fiel’, que es completamente eléctrico, llegue pronto a Colombia”, precisó el directivo.



Al referirse a la escasez de componentes, Montenegro señaló que la oferta de semiconductores sigue bastante limitada y continuará así, por lo menos, hasta 2024. Por eso, el crecimiento en las ventas para este año será de un 8 por ciento, lo que indica que serán unas 50.000 unidades.

