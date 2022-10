El director de la revista ‘Motor’, José Clopatofsky, señaló a través de su cuenta de Twitter que el Renault 5 saldrá al mercado mucho antes que el R4. Será la innovación de un vehículo eléctrico con unas características mucho más urbanas.

Si bien se había anunciado que el nuevo Renault 5 saldría hasta mediados del año 2024, recientemente se dio la gran sorpresa para aquellos que anhelan tener este auto, pues podrán verlo en el mercado a partir del año entrante, 2023, lo que hace que la espera sea menos.



“El Renault 5 saldrá antes que el R4, también eléctrico, con carácter y funciones más urbanas. Esta es casi la versión final que tendrá el público a finales de 2023, mucho más aterrizada que la propuesta del R4”, publicó Clopatofsky junto a las fotos de lo que sería el Renault 5.



Según el medio ‘Caradisiac’, el principal objetivo de Renault es pensar en que los automóviles sean asequibles para las personas. Por ello, se compromete a que “esta plataforma reduzca el precio del Renault 5 respecto al de un Zoe actual hasta en un 33%”.



Cabe resaltar que su parte estética no tendrá grandes cambios, por lo menos hablando de su exterior. No obstante, los espectadores están a la expectativa de la sorpresa que pueda darse al interior del vehículo, pues aún no se conocen fotos internas del R5.



No obstante, ‘Car and Driver’ da puntadas de lo que podría traer R5 para sus consumidores, como, por ejemplo, la posibilidad de instalar un maletero en su parte delantera y en su parte posterior.

Asimismo, es incierto asegurar que las medidas serán las mismas; se especula que va a ser mucho más grande que su versión anterior, que medía 3,50 metros de largo, 1,52 de ancho y 1,40 metros de alto.



Lo más certero hasta el momento es la rápida ejecución para el lanzamiento de la versión final del automóvil que muchos esperan.

El Renault 5 saldrá antes que el R4, también eléctrico, con carácter y funciones más urbanas. Esta es casi la versión final que tendrá el público a finales de 2023, mucho más aterrizada que la propuesta del R4 ⁦@RevistaMotor⁩ ⁦@juanclopa⁩ pic.twitter.com/JebIJWirer — José Clopatofsky L. (@joseclopa) October 19, 2022

