Un nuevo capítulo se abrió en uno de los peores escándalos de corrupción que ha tenido la historia del país. Se trata del proceso de modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar), una obra que, según hallazgos de la Contraloría, tuvo un detrimento de alrededor de 2,9 billones de pesos.



Después de siete años, Reficar, que es subsidiaria de la estatal Ecopetrol, acaba de ganar una demanda por 1.000 millones de dólares contra el consorcio de la construcción CB&I (Chicago Bridge & Iron Company), con origen en Estados Unidos, y su filial en Colombia.



La Cámara de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, decidió a favor de Reficar en el marco de un proceso arbitral iniciado en el 2016 en contra de CB&I por su conducta ante un contrato denominado “EPC” suscrito entre las partes para la ampliación y modernización de la refinería.



El fallo de este Tribunal Arbitral, emitido por unanimidad, confirmó la responsabilidad del contratista CB&I al incumplir sus obligaciones en el marco del contrato. El tribunal calificó el incumplimiento de CB&I a título de culpa grave.



El monto del fallo equivale a unos 4,2 billones de pesos de hoy que Reficar va a recuperar.

GANAMOS DEMANDA DE REFICAR CONTRA EL CONTRATISTA CB&I. Tribunal de Arbitramento de Nueva York falló por más de mil millones de dólares. Tomó 7 años (la iniciamos en 2016 cuando era CEO de Ecopetrol); desestimaron contra-demanda de CB&I. Triunfo para Reficar, Ecopetrol y Colombia! — Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) June 8, 2023



Este tribunal arbitral es la instancia de mayor reconocimiento en la resolución de disputas comerciales de alta complejidad a nivel mundial. Detrás de esta demanda estuvieron las firmas King & Spalding (internacional) y Suescún Abogados (nacional).



“Se trata de un claro éxito. Se cierra buena parte del tema de la justa reclamación de Ecopetrol y la responsabilidad de CB&I quedó demostrada. Queda clara su mala actuación. Este es uno de los casos más grandes que había en América Latina”, señaló Camilo Gómez, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.



Sin embargo, todavía está pendiente el arbitraje de inversiones presentado del otro lado. La británica Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) lo anunció en abril de este año contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).



Igualmente, exdirectivos de Reficar piden ahora que esta decisión se tenga en cuenta para revisar la "injusta decisión" que adoptó la Contraloría en 2021 en un fallo de responsibilidad fiscal.

Reficar tendrá que fortalecer su plan de ahorro y de optimización de costos. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

Qué dice el fallo



En concreto, el Tribunal Arbitral condenó a CB&I al pago a favor de Reficar de más de 1.000 millones de dólares más los correspondientes intereses causados desde el 31 de diciembre de 2015. De igual forma, desestimó pretensiones de CB&I por cerca de 400 millones de dólares.



Además, ordenó la liquidación del Contrato EPC entre las dos partes, tal como lo había solicitado Reficar, y en tal sentido resuelve la controversia sobre los costos.



“Con esta decisión, Reficar y todos los colombianos pueden tener certeza sobre los recursos invertidos en la construcción de la refinería”, aseguró Reficar a través de un comunicado.

Hay que tener en cuenta que esta decisión podría estar sujeta ahora a correcciones y aclaraciones a solicitud de las partes.

La decisión del tribunal arbitral puede estar sujeta a correcciones y aclaraciones a solicitud de las partes. Foto: Cortesía Reficar

Cómo comenzó la disputa



Los trabajos de construcción del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena se iniciaron en el segundo semestre del 2010. Con anterioridad a ello, desde el 2009, ya se realizaron las obras de adecuación del terreno.



Finalmente, en octubre de 2015 y en un acto de inauguración que contó con el expresidente Juan Manuel Santo Ecopetrol puso en marcha la refinería capaz de procesar 165.000 barriles por d ía y dotada de la tecnología más moderna de América Latina.



Si bien en un inicio los costos de la ampliación y modernización se calculaban en 3.777 millones de dólares se pasó finalmente a 8.016 millones de dólares, es decir, se reconoció que hubo sobrecostos y que en el proceso se presentaron irregularidades.



En un principio, Reficar agotó una primera instancia para resolver de manera directa las controversias con el contratista. La idea era determinar qué variaciones presupuestales estuvieron justificadas y cuáles no para identificar los sobrecostos dentro del proyecto.



Pero como no llegaron a un acuerdo, Reficar acudió a un tribunal de arbitramento para resolver las diferencias y recuperar una parte de los millonarios sobrecostos de este megaproyecto.



Ya en marzo del 2016, Reficar presentó una solicitud ante la Cámara de Comercio Internacional dirigida a iniciar un proceso arbitral en contra de CB&I. Las pretensiones iniciales de la demanda eran de al menos 2.000 millones de dólares.



Los mayores sobrecostos siempre se achacaron a los "incumplimientos" del contratista CB&I, a protestas de los trabajadores y al invierno, entre otros.

De manera paralela, en una sentencia de abril del 2021, la Contraloría halló responsabilidad fiscal en el caso Reficar por 2,9 billones de pesos, Foto: Archivo / EL TIEMPO

Fallo de la Contraloría



De manera paralela, en una sentencia de abril del 2021, la Contraloría halló responsabilidad fiscal en el caso Reficar por 2,9 billones de pesos, contra 5 exfuncionarios de la empresa (incluyendo 2 presidentes), 7 miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por los mayores valores invertidos en la construcción de este megaproyecto que no se recuperarán.



Según el ente de control, este daño patrimonial se produjo con ocasión de las acciones y omisiones de la junta directiva de Reficar y su administración, contratista y supervisor del proyecto.



“En ejercicio de su gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”, aseguró en ese momento la Contraloría.



Los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales fueron: los presidentes Reyes Reinoso Yanes y Orlando Cabrales Martínez y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera y Magda Nancy Manosalva.



Por su parte, los contratistas declarados responsables fiscales fueron Chicago Bridge & Iron Company, CBI Colombiana, Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants.



¿Este fallo desvirtúa el de la Contraloría?

Al conocer la noticia del fallo arbitral contra CB&I, varios exfuncionarios de Reficar emitieron un comunicado en el que piden que se desvirtúe el fallo de la Contraloría puesto que corrobora que adoptaron la mejor decisión al asegurar la terminación del proyecto.



"El fallo comprueba que las decisiones de la junta directiva y de la administración de Reficar que se tomaron a lo largo de la construcción del proyecto, incluidas las adiciones presupuestales adoptadas en el marco de rigurosos controles de cambio, estuvieron sustentadas y tuvieron como único objetivo que la iniciativa industrial de mayor envergadura en la historia de Colombia se terminara", aseguran.



Dicho documento está firmado por Javier Gutiérrez, Orlando Cabrales, Carlos Bustillo, Pedro Rosales, Andrés Riera, Uriel Salazar, Magda Manosalva y Diana Calixto Reyes Reinoso.



"Tras los incumplimientos constantes y reiterativos de CB&I, la junta directiva y la administración de Reficar siempre tuvo claro que el proyecto debía terminarse para no quedar con un elefante blanco, y, que luego se harían las reclamaciones correspondientes, tal y como se hizo ante el Tribunal Internacional", recuerdan.



Además, dicen que el monto del fallo equivale a 4,2 billones de pesos de hoy que es lo que Reficar va a recuperar y lque supera "ampliamente" el "supuesto" daño fiscal de 2,9 billones de pesos determinado por la Contraloría General de la Nación.

Condenaron a prisión a dos expresidentes

En agosto del año pasado, la Fiscalía General de la Nación también informó que los expresidentes de Reficar Orlando José Cabrales y Felipe Castilla Canales fueron condenados a cinco años y cuatro meses de prisión por actos de corrupción cometidos entre 2009 y 2012, cuando estuvieron al mando de la compañía.



La condena fue impuesta por un juez del circuito de Bogotá luego de que la Fiscalía demostró que los ejecutivos entregaron el contrato para la ampliación de la refinería sin tener en cuenta las normas vigentes para la contratación pública.



La investigación permitió conocer que Canales, presidente de Reficar entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009, y Cabrales, quien estuvo a cargo de esta empresa entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, "direccionaron el contrato a una entidad extranjera para lo cual incurrieron en irregularidades en la fase previa y en la etapa contractual del proyecto".



Adicional a ello, en 2017 hubo otro proceso por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares. La Fiscalía encontró que la defraudación en Reficar ascendió a más de 610.000 millones de pesos. El fiscal general de esa época Néstor Humberto Martínez dijo que la evidencia mostraba que “los administradores le entregaron la chequera de Reficar a CB&I para que este dispusiera como quisiera del dinero de los colombianos”.