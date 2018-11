UE quiere freir en la OMC sobrearanceles de Colombia a sus papas

El canciller belga, Didier Reynders, denunció este viernes un problema real con el gobierno colombiano por su anuncio, a principios de noviembre, de aumentar los aranceles a las importaciones de papa congelada procedentes de Bélgica, pero también de Alemania y Holanda.



"Tenemos un problema real con Colombia (...) con las patatas fritas. Es para nosotros muy importante encontrar una solución a eso", dijo a la prensa Reynders, a su llegada a una reunión de ministros europeos de Comercio Exterior en Bruselas

El ministro belga aseguró haber conversado sobre ello con su par de Relaciones Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, pero sin ningún efecto real, por lo que pedirá ayuda a la Comisión Europea para llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).



"Hemos tenido una actitud muy positiva con Colombia para tratar de ayudarla en diferentes campos", subrayó Reynders, para quien Bélgica trata de tener una buena relación comercial con Colombia, pero con una relación real basada en reglas. "Y una relación real significa que no hay ninguna medida como los aranceles decididos en Colombia sobre las papas fritas", un producto, a su juicio, "muy importante en Bélgica como en otros países europeas", especialmente para las pymes", agregó.



El gobierno colombiano anunció el 1 de noviembre la imposición de derechos de aduana adicionales contra las importaciones de papas congeladas procedentes de Bélgica, Alemania y Holanda, al considerar que se vendían por debajo del precio real.



"El 74% de las importaciones de papa congelada que ingresaban al país a precios antidumping, ahora deberán ingresar a precios que no afecten a la producción de la agroindustria nacional", dijo entonces en un comunicado el ministro colombiano de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón.



Bogotá todavía no publicó su decisión, si bien fuentes del gobierno indicaron que esta era inminente.



