Por no cumplirles a sus clientes los tiempo de entregas de los productos adquiridos en sus tiendas Mango y Chevignon, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso una millonaria multa a la sociedad Mercadeo y Moda S.A.S., propietaria de dichos comercios.



(Lea también: ¿Quién es Sergio Rincón, el nuevo presidente de Bavaria?)

Según el ente de vigilancia y control del mercado, se encontraron fallas en la calidad del servicio posventa de estas marcas. Especialmente, la entidad halló que se vulneró el derecho de los consumidores a recibir los productos dentro del tiempo informado para la entrega, cuando compran a través de las páginas web de las tiendas Mango y Chevignon.



(Le puede interesar, además: ¿Por qué Philip Morris quiere dejar el cigarrillo?)



La SIC, se evidenció que Mercadeo y Moda S.A.S., "no informó de manera clara, veraz y comprensible el plazo establecido para solicitar los cambios de los productos, induciendo de esa manera a los consumidores a error sobre las políticas de cambio adoptadas por la investigada respecto de las compras realizadas a través de sus páginas de comercio electrónico".



La entidad, además, aprovechó la oportunidad para recordarle a los empresarios que "la entrega es inherente a la adquisición del bien y el comercio no puede desligarse del proceso de comercialización y distribución". Por lo que, si el productor o proveedor de un bien se compromete a entregar un producto en una fecha, pero no cumple, vulnera las expectativas del consumidor y en consecuencia su derecho de recibir el producto en las condiciones informadas.



El Tiempo