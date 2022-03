Alnylam Pharmaceuticals Inc. anunció que presentó una demanda en contra

Pfizer inc. y Moderna Inc., por la presunta infracción de una patente para sus vacunas contra el covid-19.



"La patente se relaciona con los lípidos catiónicos biodegradables de Alnylam que son fundamentales para el éxito de las vacunas de ARNm contra el covid-19", dijo la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts, en un comunicado al final de la semana anterior.



Alnylam dijo que no buscará una orden judicial ni intentara impedir la producción, venta o distribución de las vacunas. Moderna se enfrenta a una demanda de patente separada en Delaware por su vacuna contra el covid-19 de Arbutus Biopharma Corp. y Genevant Sciences GmbH.



Los casos son Alnylam v Pfizer, 1:99-mc-09999, Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Delaware (Wilmington) y Alnylam v Moderna, 1:99-mc-09999, Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Delaware.



