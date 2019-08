Precio del petróleo sube, entonces, ¿por qué cae acción de Ecopetrol?

Pese a que la caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos y los recortes de suministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) mantienen la cotización del Brent por encima de los 60 dólares el barril, acciones de compañías como Ecopetrol, no están teniendo un buen desempeño en el mercado accionario.

Los inversionistas están liquidando posiciones en estas compañías y esto está empujando el precio de la acción hacia abajo. El título de Ecopetrol, por ejemplo, pierde en la jornada de este jueves 2,5 por ciento y se cotiza sobre los 2.680 pesos, según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



El crudo Brent ganaba esta mañana 46 centavos, a 60,76 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía 41 centavos, a 56,09 dólares el barril.



Sin embargo, ese impulso no se refleja en la acción de la petrolera colombiana, aunque no era el único título afectado, según los analistas del mercado, quienes advierten que la compañía no es la única afectada y que esto obedece más a una coyuntura global que le está pegando a todo un sector, el energético, donde las acciones de las petroleras también se ven golpeadas.



Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, explica que los inversionistas del sector energía han estado liquidando sus posiciones en los últimos meses, lo que ha hecho que el índice de acciones energéticas haya retrocedido un 10 por ciento desde mediados de julio pasado (en dólares) y, acciones que se comportan muy similar, como Ecopetrol y Petrobras, han caído (en dólares) cerca de 18 y 19 por ciento, respectivamente.



Advierte que esto es parte de una coyuntura global, incluso con el rebote reciente del petróleo, este ha perdido cerca de 10 por ciento en ese mismo periodo, lo que ha hecho que muchos sectores, incluso el Gobierno que esperaba un precio de 5 o 10 dólares más de la cotización actual, han estado un poco desilusionados con lo que está pasando en este sector.



Sin embargo, dijo que no se puede desconocer la situación de Ecopetrol, cuyas utilidades fueron positivas no tanto por el tema operativo, que está bien, sino que tuvo la ventaja de un dólar alto frente al precio del petróleo que no es tan bajo.



"A nivel de reportes Ecopetrol está bien, se espera que (el próximo año) le gire al Gobierno la misma plata que le dio este año, entonces lo que pasa es más por una coyuntura global en la que los inversionistas se imagina que si estamos entrando en un periodo de desaceleración en los próximos seis o 12 meses a nivel mundial, pues el petróleo no es el activo ni el sector en donde quieren estar invertidos", precisó Campos, de Alianza Valores.



Por: Redacción Economía y Negocios