Cargos  de la SIC por fallas en venta de boletas en tuboleta.com

Cobro de boletería cuya compra no se concretó en su sistema, duplicidad de cobros originados en compras motivadas por mensajes de rechazo enviados a los consumidores e impedir el ingreso de las personas a un evento cuya boletería fue adquirida en tuboleta.com, son las razones por las que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le abrió una investigación a Ticket Fast S.A.S. con el fin de verificar estas fallas.



"Se evidenciaron presuntas vulneraciones en la comercialización de boletas

de nueve espectáculos públicos a través de la página tuboleta.com, entre los

cuales se encuentran: 'Disney On Ice', 'André Rieu', 'Norah Jones' y el

'Superconcierto de J-Balvin en el Carnaval de Barranquilla', entre otros", acaba de informar el ente de vigilancia y control.



La SIC informó que también pudo establecer de manera preliminar que, al parecer, a través de la página web www.tuboleta.com "no se informó a los consumidores de forma clara, oportuna, suficiente, comprensible, precisa e idónea el procedimiento para hacer efectivos los descuentos o promociones para determinados eventos, como 'Disney On Ice' llevado a cabo en 2019".



A lo anterior se suma el hecho de que Ticket Fast no estaría informando a los consumidores de otros servicios que presta a través de la plataforma de compra de boletas, lo cual es una falla grave, pues podría generar confusión entre las personas.



Y es que a la Superindustria han llegado denuncias de personas relacionadas al servicio 'Asegura Tu boleta' ofrecido durante el proceso de compra de boletería de espectáculos públicos que se realiza a través de la página web www.tuboleta.com, pues al parecer, "la casilla asociada a dicho servicio, que se encuentra preseleccionada por el sistema de la sociedad para su adquisición por parte de los consumidores, podría no ser fácilmente identificable y comprensible por estos, debido a que se trata de un servicio opcional e independiente de la venta de boletería", señala la SIC.



En ese sentido, la entidad indicó que revisará la presunta omisión de Ticket Fast S.A.S., respecto del deber de informar a esta Entidad la cancelación o modificación de eventos cuya boletería se comercializó a través de su página web.



De comprobarse esas presuntas fallas por parte de la empresa investigada, esta tendrá que pagar una multa de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a cerca de 2.000 millones de pesos. La SIC precisó que contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

