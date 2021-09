Con biometría facial Rappi lleva control de domiciliarios de su plataforma

A raíz de los recientes hechos delincuenciales perpetrados por personas que suplantan a los domiciliarios de la compañía Rappi, voceros de esta firma indicaron que no solo rechazan de manera tajante este accionar delictivo sino también que se utilicen los elementos distintivos de la compañía para tal fin, por lo que trabajan en coordinación con las autoridades para ponerle freno a esta situación.



Voceros de la compañía de domicilios le respondieron un breve cuestionario a EL TIEMPO, acerca de las acciones que se emprenderán para mitigar esta situación y contribuir a que los usuarios y personas en general puedan identificar a los verdaderos trabajadores de esta plataforma.



¿Qué acciones implementará la compañía frente a estos hechos que afectan su

marca y reputación?



Desde Rappi, constantemente trabajamos en la construcción y el fortalecimiento de la

confianza y reputación con los usuarios de la plataforma: usuarios/consumidores,

repartidores independientes registrados en la aplicación y aliados comerciales, para el

desarrollo óptimo de nuestra operación. Creemos firmemente que ponernos en los zapatos del otro y entender las necesidades de cada uno, es indispensable.



Lamentablemente, el uso ilegal de las marcas por parte de delincuentes es una

modalidad que afecta no solamente a las compañías sino a la ciudadanía, y, por

supuesto, a los repartidores, dado que afecta su buen nombre. Invitamos a las personas a no estigmatizar. Los repartidores independientes registrados

en nuestra aplicación son personas amables, honestas y comprometidas con ofrecer un servicio de calidad a los usuarios/consumidores.



¿Qué controles aplican para la vinculación de domiciliarios y evitar que inescrupulosos lo hagan para apoderarse de los implementos de trabajo distintivos de la firma?

​

Una vez habilitado el repartidor independiente para hacer uso de la aplicación, cada vez que accede a la misma, debe ingresar el código de verificación que se le envía a través de WhatsApp. Luego, debe realizar una segunda validación por medio del envío de una fotografía en tiempo real, la cual es comparada haciendo uso de un software

avanzado de reconocimiento facial, con la de su documento de identidad.



¿Qué les han dicho las autoridades respecto a esta problemática?

​

Desde Rappi permanente estamos en contacto con las autoridades locales y les hemos

extendido nuestra disposición y compromiso para colaborar en cualquier investigación

sobre este tipo de acciones.



¿Qué recomendaciones tienen para que las personas no sean víctimas de estos

delincuentes, es decir, cómo identificar a un repartidor legal de uno falso?

​

● Invitamos a los ciudadanos a denunciar de manera activa este tipo de situaciones.



● Los usuarios/consumidores visualizan en la Plataforma el repartidor independiente

que gestiona, de manera libre y voluntaria, la orden solicitada por medio de la

Plataforma.



● Los aliados comerciales tienen acceso a códigos de validación para saber que el

repartidor independiente que llega al establecimiento está activo en la aplicación

y es quien está gestionando la orden del usuario/consumidor.



● Cuando se identifica algún signo de alarma, se procede a realizar la investigación

interna del caso, y, con la inhabilitación de la cuenta del repartidor independiente

al interior de la aplicación, en el caso en el que se identifique un incumplimiento de

los términos y condiciones de uso de la aplicación por parte de este último.