Burger King es una cadena de restaurantes de comidas rápidas, cuyo producto estrella es la hamburguesa ‘whopper’.



Su operación inicia en Jacksonville, Florida con el nombre de ‘Insta- Burger King’ con sus precursores James McLamore y David R. Edgerton en 1953.



En este entonces, McLamore y Edgerton compraron un pequeño negocio de comidas para transformarlo en distintas sucursales que se extendieron por varios estados norteamericanos y por fuera del territorio, inaugurando su primera franquicia en Puerto Rico en 1963, no sin antes lanzar su primer anuncio televisivo en 1958, tal como lo anota el portal ‘Directo al paladar’.

Lanzaron campañas como ‘Have it you way’ (Como tú quieras), la que le permitía al cliente escoger los ingredientes de su hamburguesa y el popular ‘Auto King’, lo que le posibilitó a los usuarios pasar en carro por su pedido, el que era entregado por una ventana del restaurante.

A Europa, Burger King llega en 1975 con su primer local ubicado en la Calle Princesa en Madrid y a finales de la década de los setenta implementan el servicio de desayunos debido a la alta demanda de productos,durante las primeras horas del día.

Burger King es la segunda cadena de hamburguesas más famosa del mundo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los cambios de dueño de Burger King

En 1989 la ‘Grand Metropolitan PLC’ adquiere los derechos de la cadena, luego en 1997 esta compañía se fusiona con Guinness, que posteriormente se convertiría en la conocida Diageo PLC.



Más adelante, en el 2002 las compañías Texas Pacific Group, Bain Capital Partners y Goldman Sachs Capital adquirieron a Diageo y los derechos de marca. Finalmente, en el 2010 la firma brasileña - estadounidense 3G Capital compra la marca por 3.300 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado en retail y franquicias 'EOB'.



Según ‘Forbes’, Burger King obtuvo "un beneficio neto atribuido de 1.008 millones de dólares en 2022, lo que representa una mejora del 20,3 % en comparación con los resultados del año inmediatamente anterior".

En el mundo, el ‘Rey de las hamburguesas’ posee alrededor de 12.300 franquicias y en Colombia, cuya llegada fue en 1983 con sus primeros locales en el centro comercial Unicentro y en el Centro Internacional en Bogotá. Ahora cuenta con 36 restaurantes en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.



