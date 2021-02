Estas son algunas firmas del país reconocidas por desempeño sostenible

Las empresas colombianas, tanto del sector financiero como del real, continúan ganando reconocimiento a nivel mundial por su desempeño y compromiso en materia de sostenibilidad y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Tres bancos locales (Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda) y tres empresas que operan en en país (Nutresa, Grupo Argos y Celsia) no solo han sido distinguidas sino que han logrado escalar en este frente.



El Banco de Bogotá, por ejemplo, escaló 35 posiciones en en el ranking mundial del Índice de Sostenibilidad, que evalúa a 499 bancos en los 5 continentes, superando el promedio de la industria.



“Hace dos años redefinimos nuestra estrategia de sostenibilidad para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión del negocio bajo las mejores prácticas mundiales y así continuar impulsando el bienestar de las personas, el desarrollo económico y social de las regiones donde operamos y la protección del medio ambiente", señaló Isabel Cristina Martínez, vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del banco, tras agregar que la entidad mantiene un serio compromiso en la consolidación de un modelo de negocio sostenible que genera valor compartido los grupos de interés de la entidad.



Ese compromiso le valió al banco para que el Anuario de Sostenibilidad SAM 2021 la incluyera como una de las compañías del top 15 del mundo con mejor desempeño en la Evaluación Corporativa de Sostenibilidad .



En la dimensión ambiental la entidad se destaca por el diseño de productos para la mitigación del cambio climático, como la Línea de Desarrollo Sostenible, Recaudo Verde, la emisión de Bonos Verdes y la financiación de vehículos eléctricos. En la económica sobresale su gestión en la administración del riesgo, su política anticrimen y código de conducta empresarial y social se resalta la gestión del talento humano, los programas de inclusión y educación financiera, entre otros.

Líneas verdes

El Grupo Bancolombia, por su parte, fue reconocido con la medalla de oro, entre otras iniciativas, por los 314 proyectos aprobados para financiación a través de su Línea Sostenible con la que otorgó 2,35 billones de pesos en 2020. La entidad alcanzó un puntaje de 89, posicionándose como el banco más sostenible entre las 7.000 organizaciones analizadas.



“Este reconocimiento es para nuestros clientes, quienes cuando usan nuestros productos y servicios están contribuyendo a que invirtamos todos los recursos necesarios para acompañar a las empresas y gobiernos a adelantar estrategias que contribuyan con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señaló Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.



También el Banco Davivienda figura entre las entidades financieras reconocidas por la firma S&P Global, que resalta a las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad en todo el mundo, de las que este año 630 recibieron distinciones.



Es el cuarto año consecutivo que la entidad hace parte de este informe global referente global para inversionistas



“Davivienda busca resolver problemáticas ambientales y sociales a través de su modelo de negocio. El 2020 fue un año con grandes desafíos, aún así logramos consolidar resultados con impacto positivo para nuestros grupos de interés, siendo actores relevantes durante la coyuntura, apalancados por nuestros modelos de innovación y sostenibilidad", resaltó Efraín Forero, su presidente.

Compromiso empresarial

Otras empresas del sector real que operan en el país también han sido reconocidas por sus compromisos por crear valor social, generar bienestar y condiciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente.



Entre estas figuran el Grupo Argos y sus empresas Cementos Argos y Celsia, las cuales recibieron las más altas distinciones en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global: el sello plata y Celsia el bronce, como reconocimiento a la gestión transparente, integral y enfocada en la creación de valor en el largo plazo del grupo empresarial.



“Reconocimientos como este nos motivan a seguir trabajando por crear valor compartido para todos nuestros grupos de interés, especialmente en una coyuntura de salud pública y de presión económica como la que afrontamos y que está ratificando el rol fundamental que cumplen las empresas como principal fuente de empleo e inversión, como vehículos para impulsar el desarrollo de las economías y para crear soluciones que brindan progreso y bienestar a los ciudadanos”, señaló Jorge Mario Velásquez, presidente del grupo.



Grupo Argos y Cementos Argos fueron incluidas en el Anuario por octavo año consecutivo, mientras que Celsia logró ser incluida por quinta vez en la publicación.



A su vez, Grupo Nutresa recibió la distinción Categoría Oro (Gold Class) en el Anuario de Sostenibilidad de Standard & Poor's - S&P Global, completando 10 años consecutivos en hacer parte de esta evaluación, en lo que ha alcanzando las distinciones Bronze Class en 2012 y 2014, y Silver Class desde el 2015, los cual pone de manifiesto el compromiso, el liderazgo y el trabajo consistente del equipo humano de grupo en la búsqueda de competitividad y en la implementación de las mejores prácticas sostenibles.



Carlos Ignacio Gallego, su presidente, afirmó que “estos resultados reconocen la capacidad que tiene nuestra organización de evolucionar en las prácticas de sostenibilidad y nos motivan además a permanecer firmes en nuestra convicción de promover el desarrollo sostenible y de poner en el centro de la estrategia, hoy más que nunca, el cuidado de las personas y el planeta”.

Cuidado de la salud

Por su parte, el grupo Natura & Co., integrado por Avon, Natura, The Body Shop y Aesop, se situó entre las compañías más sustentables del mundo, según la 17.ª edición del ranking Global 100, elaborado por Corporate Knights, empresa canadiense de medios e investigación, especializada en sustentabilidad corporativa.



Natura & Co. ocupó el 42.ª puesto entre 8.080 firmas evaluadas, y es la primera en la categoría Empresas de Cuidados Personales. Es la primera vez que el grupo es incluido en el ranking –estuvo presente en 11 ediciones consecutivas en los años anteriores–.



El grupo difundió el año pasado su “Compromiso con la Vida”, visión estratégica de negocios y sustentabilidad para 2030, que abarca metas de protección de la Amazonia, combate contra la crisis climática, protección de los derechos humanos y incentivo a la economía circular.



Algunos de los objetivos de la compañía incluyen eliminar las emisiones líquidas de carbono, reunir esfuerzos colectivos para terminar con la deforestación de la Selva Amazónica hasta 2025, aumentar la diversidad en el liderazgo del grupo y promover la circularidad de envases, para que el 100% de sus materiales sean reutilizables, reciclables o compostables.



Por: Economía y Negocios