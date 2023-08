En el mundo de la moda y el retail, el nombre de una empresa puede tener un impacto duradero en su identidad y reconocimiento. Como una filial del grupo español Inditex, la marca Bershka ha ganado renombre internacional por sus diseños frescos y su enfoque en la moda juvenil.

De acuerdo con la plataforma internacional de moda 'FashionUnited', Bershka es una firma especializada en ropa juvenil para hombre y mujer, propiedad del grupo español Inditex.



Fundada por Amancio Ortega en 1985, el grupo Inditex se dedica a la fabricación, venta y distribución de complementos y artículos de moda para hombres, mujeres y niños. Productos que comercializa a través de sus ocho marcas principales: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe y Stradivarius.

Con un enfoque en la juventud y la moda, Bershka se ha destacado al ofrecer diseños que destilan frescura, modernidad y un toque urbano. No obstante, también ha ampliado su alcance al incluir una línea de ropa deportiva y otra de accesorios, abarcando así diferentes aspectos de la vida moderna y dinámica de sus consumidores.

Bershka: ¿qué significa el nombre de la empresa?

De acuerdo al periódico digital español 'Okdiario', en realidad, el nombre de Bershka no está ligado a un significado específico o definido; más bien, fue elegido por su agradable sonoridad.



Dentro del grupo Inditex, este nombre fue adoptado con la intención de presentar una amplia gama de prendas para mujeres jóvenes, sin estar vinculado a una traducción o concepto en particular. A diferencia de algunas otras empresas del mismo grupo, Bershka no tiene una equivalencia lingüística que lo describa, lo que lo hace único en su estilo y enfoque.

Cuando el grupo creativo en Inditex estaba en la búsqueda de un nombre para esta nueva marca destinada a la audiencia más joven, su objetivo era encontrar un nombre que generara impacto.



Finalmente, lograron combinar diversas letras para formar la palabra 'Bershka', que según el grupo, demostró tener una pronunciación y una sonoridad sumamente llamativas.

Curiosidades sobre Bershka

1. Adaptación de sus diseños



Desde sus inicios, Bershka ha mantenido su enfoque en atraer a una audiencia joven y en sintonía con las últimas tendencias.



Sin embargo, ha demostrado una habilidad para crecer y evolucionar junto a su público objetivo. Este progreso se refleja en su estrategia de ofrecer dos líneas distintas: BSK, destinada a un público más joven y Bershka, que se dirige a una audiencia más adulta.

2. No trabajan con una colección fija



Por lo general, las marcas suelen lanzar dos colecciones principales al año, una para la primavera y el verano, y otra para el otoño y el invierno. Sin embargo, en el caso de Bershka, su enfoque es completamente diferente.



Constantemente renueva su oferta con nuevas prendas que se ponen a la venta semanalmente, en lugar de adherirse a un calendario de lanzamientos estacionales.

A pesar de ser una marca española, Bershka se inspira en las últimas tendencias de la moda global, especialmente en las influencias urbanas y juveniles de todo el mundo. Foto: iStock

3. Sus diseños no llegan a todas partes



En la actualidad, Bershka opera en 76 países con un aproximado de 1098 tiendas, pero no todas estas tiendas ofrecen la misma selección de prendas.



Como parte de su enfoque en proporcionar a los clientes lo que desean en cada momento, realizan investigaciones para comprender las preferencias de colores, estilos y estampados en diferentes regiones. También se ajustan a las necesidades climáticas, adaptando la oferta de prendas según el clima de cada zona.

4. Su sede central es una pasarela constante



Una vez que se diseña una prenda, el equipo de patronaje y confección en la sede central elabora el primer prototipo. Esto sucede antes de enviarlo a las fábricas para la producción. Por tal motivo, se encuentran modelos en el lugar que se prueban las prendas de forma cotidiana para asegurar su ajuste y verificar que todo encaje sin inconvenientes.

5. Todas las fotografías de la web se realizan en la empresa



Además de los modelos que se prueban las prendas, también están los modelos para las sesiones de fotografía. La sede de la marca en Cataluña dispone de cinco estudios donde el equipo de fotografía trabaja durante ocho horas diarias.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

