La cervecera Bavaria firmó con Enel Colombia un acuerdo que le permitirá abastecerse de energía solar por 15 años, a partir de febrero del 2024, suficiente para atender la producción de sus siete cervecerías, dos malterías y su fábrica de etiquetas ubicadas en diferentes ciudades del país. El acuerdo se firmó este miércoles en la planta de la compañía situada en Tocancipá (Cundinamara).



La energía renovable que utilizará Bavaria para producir el ciento por ciento de sus cervezas será generada en la primera etapa del parque solar Guayepo I & II (486,7 MWdc), ubicada en Ponedera, Atlántico. Esta primera fase (Guayepo I), contará con una capacidad instalada de 221 MWdc de los cuales el 50 por ciento estará dedicado al suministro para la Cervecera, es decir, alrededor de 250 GWh/año de energía.



“En Bavaria estamos convencidos de que un mejor país lo construimos entre todos y para ello, apostar a la transformación sostenible es una prioridad de nuestro negocio. En línea con este propósito, me llena de orgullo compartir con Colombia un nuevo motivo para brindar: desde 2024 produciremos el 100 % de nuestros productos utilizando energía solar. Seguiremos acompañando las celebraciones futuras de miles de colombianos recargados con la mejor energía” indicó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.



El acuerdo firmado entre estas dos compañías representa, entre otros, la apuesta del sector industrial y de consumo masivo en Colombia por las fuentes de energía renovable no convencional en el marco del desarrollo sostenible, dijo Lucio Rubio Díaz, director general de Enel Colombia y Centroamérica, quien sostuvo, además, que desde Enel rabajan por la descarbonización de la economía y las energías renovables no convencionales como uno de sus grandes pilares, contribuyendo a lograr una matriz energética equilibrada, más confiable, segura y eficiente.



"El acuerdo logrado con Bavaria, que nos permitirá garantizar el suministro de energía con fuentes renovables, sin duda traerá grandes beneficios en el interés de mitigar el cambio climático, a través de la adopción de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad en los procesos industriales”, precisó



Rincón, por su parte, recordó que Bavaria también viene trabajando desde hace años en materia de acción climática, en proyectos como la optimización de su flota de transporte, incorporando camiones eléctricos y a gas, así como las mejores tecnologías con motores EuroV.



A finales del año pasado, la compañía anunció su apuesta por alcanzar cero emisiones netas de carbono en su cadena de valor en las próximas dos décadas.



