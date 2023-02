Hace menos de 10 días la única opción que se barajaba para salvar las operaciones de Viva Air en Colombia era su integración empresarial con Avianca, pero ahora la compañía tiene dos ofertas adicionales sobre la mesa para estudiar.



Actualmente, Viva tiene una participación en el mercado doméstico del 20,2 por ciento y su flota la integran 21 aeronaves de la familia Airbus320. Además, tiene 45 rutas que viajan a 27 destinos de Colombia, Perú, República Dominicana, Argentina, Brasil y Estados Unidos.



(Lea también: Viva Air reestructurará sus deudas para lograr su permanencia en el mercado)

En el 2022 movilizó un promedio de 8,4 millones de pasajeros desde, hacia y dentro Colombia. También es responsable de 5.000 empleados entre directos e indirectos.



La primera interesada en Viva fue Avianca, que luego de comprar los derechos económicos de Viva, en agosto de 2022 pidió autorización a la Aerocivil para que ambas sean parte de un mismo grupo empresarial y así tener sus derechos políticos.



Luego de cinco meses de estudio, el 18 de enero la autoridad aseguró que se había cometido un "una irregularidad sustancial" en el trámite, por lo que se anuló la primera decisión, que consistía en no entregar el aval para esta operación por sus riesgos para la competencia en el sector.



Esta integración se está estudiando nuevamente, pero ahora se está teniendo en cuenta la Ley 1340 de 2009 (Régimen de Competencia) y no la Ley 1437 de 2011, que fue la que se usó para la primera parte del proceso.



A pesar de que se ha manifestado públicamente que Viva Air se encuentra en una "situación financiera precaria, crítica y extremadamente difícil", Avianca dice que su integración es una gran oportunidad para que realmente el turismo sea un motor de desarrollo y que Colombia pueda ser un eje de conectividad para toda América Latina.



"Creemos que lo correcto para Colombia es apoyar el salvamento de Viva, porque su desaparición lo único que va a hacer es reducir la competencia, y no aumentarla. Hay que salvar los trabajos que representa, la conectividad que tiene en las regiones, a los pasajeros que ya han comprado tiquetes, y lo que nos preocupa es que se generaría una crisis en el sector si desaparece Viva", señaló Avianca a EL TIEMPO.



Además, según la compañía, esta operación puede fortalecer el modelo low-cost de Viva y hacer que sea autosostenible lo más pronto posible e inyectar recursos frescos para que, más allá de la crisis, pueda crecer en el mediano y largo plazo.



Para lograr que la integración sea aprobada y poder quedarse con Viva, Avianca ha planteado varios condicionamientos, que incluye entre otros aspectos, entregar hasta 105 slots (permisos de despegue y aterrizaje) del aeropuerto El Dorado. Con estos espacios disponibles en distintas franjas horarias otra aerolínea podría operar hasta 15 aviones adicionales.



"Si a Viva, que tiene una relevancia importante en el mercado nacional, la adquiere Avianca, obviamente habrá un control de más del 50 por ciento del mercado local, siendo Colombia un mercado importante. También tenemos que ver que ganaría participación en otras rutas que se operan en Ecuador, Lima y otras internacionales”, expuso Claudia Velásquez, experta en temas aeronáuticos.



(Lea también: Latam Airlines entra en la puja con Avianca y Jetsmart para comprar Viva Air)

Facebook Twitter Linkedin

JetSmart quiere adquirir el 100 % las acciones de Viva Air Foto: Cortesía

JetSmart, la segunda en levantar la mano

El pasado 7 de febrero JetSmart anunció que está dispuesta a comprar el 100 por ciento de las acciones porque "ve una oportunidad muy valiosa en el mercado colombiano, que hoy día se ubica como el número dos en la región". Así mismo, tiene el propósito de "democratizar el servicio aéreo en Suramérica, con tarifas accesibles para todos los viajeros".



Comprar a Viva le representaría a JetSmart un ahorro en tiempo, costos y trámites, pues el plan inicial para entrar a Colombia era a través de la solicitud de unas 27 rutas, la cual hizo en noviembre de 2022. Sin embargo, comprar una compañía totalmente constituida también trae algunos riesgos, como las deudas que en este momento no son tan visibles, explicó Velásquez.



Según JetSmart, actualmente tiene la capacidad financiera, experiencia en transacciones y capacidad operacional, para llevar a feliz término la compra de Viva. Igualmente, está dispuesta a respetar el libre mercado, sin llegar a tener una posición dominante.



Y a diferencia de Avianca, no ve ningún inconveniente en que aparezcan otros actores interesados en la compra de Viva, “siempre y cuando se adelante dentro del debido proceso y de forma transparente frente a las autoridades y consumidores”.



Se refiere específicamente a Latam Airlines, que en las últimas horas también manifestó que está interesada en adquirir la aerolínea de bajo costo. Esta operación le representaría una oportunidad de crecimiento para tener una mayor presencia en el mercado.



"En Colombia, especialmente en el aeropuerto El Dorado, hay una restricción de capacidad y eso hace que no haya slots disponibles para desarrollar planes de crecimiento. Una posible adquisición de Viva nos da una oportunidad para lograr desarrollar nuestros planes en el país y sin duda debemos analizarla", expresó Latam a EL TIEMPO.



También explicó que su interés en esta compañía aumentó luego de que Viva Air anunciara que se acogerá a un proceso de reorganización y de negociación con sus acreedores en un plazo de 90 días. "Esto le da la oportunidad a Viva, y a todos lo que entremos a analizarla, contar con una empresa que sea más viable hacia adelante", agregó.



Para avanzar en esta transacción, Latam ya está "afinando" su equipo interno para empezar este análisis y en muy pocos días espera tener la banca de inversión para que acompañe el proceso y poder entender las particularidades de la compañía y sus acreedores.



Claudia Velásquez manifestó que la oferta que hace una aerolínea como JetSmart, que está ganando participación en el mercado chileno, es un mensaje para Latam de hacia dónde está queriendo crecer y proyectarse esta aerolínea. "Es una posición de ir marcando quién es quién en el mercado latinoamericano".



(Lea también: Accionista controlante de Viva Air sí está interesado en negociar con JetSmart)

Facebook Twitter Linkedin

Latam contratará una banca de inversión para que la acompañe en el proceso. Foto: Cortesía

El contraataque de Avianca

Para Avianca, estas propuestas de Latam y JetSmart representan un interés no solo local sino regional de consolidar sus posiciones en Latinoamérica. "La batalla que se está dando en Colombia es por debilitar Avianca y Viva, que bajo un mismo grupo podríamos competirles a nivel regional", dijo.



También cuestiona la credibilidad del interés de estas dos aerolíneas de hacerse cargo de Viva en este momento, pues desde hace más de seis meses Avianca manifestó que "había una crisis y nunca mostraron interés. Lo que han hecho es negar la crisis y decir que en el momento en que falte capacidad ellos traerán capacidad".



"Sin embargo, aparecen ahora, tarde, en un momento en el que Viva ya está en un proceso de reestructuración, está perdiendo aviones y está cerrando operación en bases como Cali", agregó.



Además, Avianca expresó que estas propuestas son, a todas luces, inviables porque requieren un tiempo adicional que Viva ya no tiene, según sus más recientes anuncios; una negociación comprador-vendedores que también requiere tiempo y más aprobaciones en otros mercados como Perú, Argentina o Chile donde operan Latam y Viva (en el caso de Latam) o American Airlines, JetSmart y Viva (en el caso de JetSmart).



"Creemos que no tiene nada de credibilidad esas ofertas, que los competidores están tratando de dilatar y confundir para evitar que nosotros podamos negociar la transacción que hemos planteado", afirma.