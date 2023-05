Un trabajador autónomo es aquel que desarrolla una actividad económica por su propia cuenta, de forma profesional para ganar algún tipo de incentivo económico que no se constituye un salario. Este trabajador no está sujeto a ningún empleador, por lo que no tiene obligaciones con algún contratante.



En ocasiones esta actividad económica lleva el nombre del titular o un nombre comercial y es utilizado principalmente en comercios al por menor de productos como ropa, papelería, joyas, entre otras y lo utilizan personas con profesiones como electricistas, decoradores, pintores etc.



Según el portal ‘Gen Cat’, las características de los trabajadores autónomos son:



- Tienen un control absoluto de su empresa.



- El titular de la empresa es quien responde jurídicamente por todas las situaciones que se presenten.



- No hay una clara diferenciación del patrimonio de la empresa y el patrimonio personal del dueño.



- Los trámites de constitución de la empresa inician una vez se crea.



- La inyección de capital a la empresa es voluntad de su creador.

Entre los trabajadores autónomos se encuentran los que realizan labores técnicas. Foto: iStock

En cuanto a las ventajas que existen sobre esta forma de trabajo están:



- Es una buena forma de funcionamiento de empresas pequeñas.



- Puesto que en muchas ocasiones se trata de personas que ejercen su labor de manera independiente, no es necesario una constitución jurídica de la misma.



- Menos tramitología.



- Puede ser más económico, por la no creación de la personería jurídica.



- Libre organización y administración del tiempo.



En lo referente a las desventajas que existen en esta forma de trabajo se encuentra:



- A la hora de adquirir deudas, el empresario debe cubrirlas con capital propio.



- El trabajador debe hacer frente a deudas, gastos, responsabilidad, gestión y administración del negocio.



-Si los ingresos que recibe por su actividad económica son altos, puede convertirse en objeto de declaración de renta y cambio de tipo de declarante.



-Si el empresario se encuentra casado, es posible que si existe algún tipo de dificultad económica, los ingresos del cónyuge tambien se vean afectados.



Según el portal ‘Indeed’ existen algunos tipos de trabajadores autónomos:



- Autónomo colaborador: en varios casos puede tratarse de un familiar del trabajador autónomo, quien algunas veces le colabora en algunas actividades del negocio. Esto no significa que se convierta en un contratista o asalariado.



- Autónomo asociado: existen casos en los que aunque el trabajador autónomo es titular de una actividad ha requerido de algún tipo de inversión de un tercero.



- Autónomo económicamente dependiente o también llamados ‘Trade’: estos trabajadores independientes son los que la mayoría de los ingresos provienen de un solo cliente.

Soy trabajador independiente ¿Qué pasa si dejo de pagar los aportes?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

