El nearshoring es un modelo de externalización mediante el cual una empresa transfiere parte de su producción a terceros, que se encuentran ubicados en otros países. En otras palabras, consiste en la deslocalización de las operaciones de una organización, con el objetivo de reducir costos.



Legis, compañía proveedora de información y soluciones editoriales lo define de la siguiente manera: “Nearshoring es un proceso implementado por las empresas para reducir sus costos por medio de la subcontratación de compañías en el extranjero, con el propósito de externalizar sus servicios”.

Por lo general, los terceros no solo están ubicados en lugares estratégicos y cercanos, sino que también poseen una zona horaria semejante. Esto genera, entre otras cosas, una proximidad de cultura e idioma, pero a costos mucho más accesibles.



Con el paso de los años, este concepto, que a menudo suele ser confundido con el de offshoring -con la diferencia de que este hace referencia a una relocalización a un país distante-, ha ido tomando cada vez más fuerza dentro del comercio internacional. En Colombia, por ejemplo, podemos encontrar algunos casos.

(Lea también: El boom industrial que ve a México como alternativa al 'Made in China').

Facebook Twitter Linkedin

El nearshoring es un modelo de externalización de servicios. Foto: iStock

Supertex, por un lado, es una empresa colombiana que se dedica a la comercialización y fabricación de prendas deportivas para marcas como Nike, Adidas y New Balance. Sin embargo, también podemos encontrar la alianza entre la multinacional estadounidense Pepsi y la empresa colombiana Postobón. Esta última, se encarga de la producción y distribución local de marcas como Mountain Dew, Seven Up y Pepsi.



Entre los beneficios que brinda el nearshoring se encuentra la proximidad del socio, pues usualmente la diferencia horaria no es mucha, así como la cercanía geográfica con la empresa a la cual se le encarga la externalización de los servicios o productos. Una operación cercana permite, además, reaccionar rápidamente a los cambios, teniendo un mayor control.

(Siga leyendo: Colombia, en un momento clave para convertirse en destino del Friendshoring).

“Eso hace posible que los desarrolladores nearshore colaboren estrechamente con su personal interno en tiempo real. También le permite tener una supervisión estricta de todos los aspectos del proceso de desarrollo”, detalla el portal ‘Zartis’.



Dentro de sus puntos a favor se encuentra la reducción de los costos operacionales, al ahorrar en gastos de transporte, logística, comunicación e importación. Como si fuera poco, también tiene un impacto en los tiempos de operación, dos factores que podrían estar estrechamente ligados con la experiencia del cliente.



A la lista de ventajas se suma el incremento de la productividad de la compañía, la expansión hacia nuevos mercados, la diversificación de los riesgos de las empresas y la reducción de los flujos de trabajo.

Una oportunidad para Latinoamérica

De acuerdo con Legis, factores como la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la postura de China en el comercio internacional ha provocado una ruptura en las cadenas de valor. Si a esto se suman las fallas en las cadenas de suministro, Latinoamérica puede aspirar a convertirse en el lugar de relocalización de muchas organizaciones.



Las oportunidades de Nearshoring en Latinoamérica “en el corto y mediano plazo podrían representar un aumento de hasta 78.000 millones de dólares en nuevas exportaciones de bienes y servicios”, señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Facebook Twitter Linkedin

Se estima que el nearshoring podría traer consigo una oportunidad miles millones de dólares para las exportaciones de América Latina y el Caribe. Foto: iStock

(De interés: El 'nearshoring' puede elevar las exportaciones de Colombia en 5,4 % anual).

La proyección es que muchos países del continente se beneficien de la externalización. Entre ellos está México, Brasil, Argentina y Colombia. La idea es que la región puede aportar a la economía global a través de su participación en las cadenas globales de suministro.

Más noticias en EL TIEMPO

Estas son las tasas de interés que tienen los bancos para tarjeta de crédito

Sociedad Portuaria Aguadulce contradice a SuperTransporte por millonaria multa

De no darse la integración Avianca no podría recuperar lo que pagó por Viva Air

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO