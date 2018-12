El software para que pequeños empresarios facturen digitalmente

A partir del 2019 y de acuerdo al estatuto tributario y las normas establecidas en el decreto 2242 de la DIAN, las pymes tendrán que implementar de manera progresiva la facturación electrónica.

Así las cosas, Siigo, una compañía líder en software administrativo y contable en Colombia, hizo un estudio en el que encontró que hay más de 500 mil empresas sin facturar por computadores: lo hacen a mano, papel y en Excel.



“Todos esos empresarios tienen una angustia gigantesca, pues muchos van a tener que migrar a la facturación digital y no tienen ni conexión a internet”, aseguró David Ortiz, CEO de Siigo, quien agregó que en su empresa vieron esa situación como una inspiración para un producto: facturación electrónica gratuita.



“Hicimos un software para que se metan a nuestra página de internet, ingresen totalmente gratis y facturen con un software 100% en la nube”, dijo Ortiz.



Desde Siigo también resaltaron que con esa iniciativa que tienen quieren que los pequeños empresarios se quiten el miedo a la facturación digital: “Queremos que le pierdan el temor a la tecnología, que empiecen a facturar, a reportar ventas y, mientras tanto, le cojan amor a la tecnología”.



Ortiz explicó que la única regla para que las pymes hagan uso del software es que no hagan más de 20 facturas al mes “y nada más”.



“Queremos ayudarles a dar el primer paso, pero no descansaremos para que tengan un inventario de facturación en la nube”, subrayó Ortiz.

Beneficios del software de Siigo

- Gratuito para empresarios de menos de 20 facturas al mes.



- Implementación fácil y segura en menos de 5 minutos.



- Reportes gratuitos: facturación, notas crédito y reportes de ventas

- Evita sanciones al cumplir 100% con la regulación, cumple con todos los tipos de impuestos que la regulación requiere.



- Tener el respaldo de una compañía internacional con 30 años de experiencia en software para pequeños y medianos empresarios.



- Proveedores de software contable y proveedor tecnológico autorizado por la DIAN.



ELTIEMPO.COM