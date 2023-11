Industria manufacturera colombiana completó nueve meses de caídas en serie

La industria manufacturera colombiana cerró el noveno mes del presenta año en terreno negativo. La producción real, las ventas, así como la generación de empleo presentaron números rojos a septiembre, según lo revelado esta mañana por el departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Para septiembre, la producción real registró un crecimiento negativo de 6,9 por ciento, las ventas descendieron 5,8 por ciento anual, mientras que el personal ocupado cayó 1,8 por ciento, informó el ente oficial. Desde enero del presente año esta importante actividad económica mantiene una dinámica negativa.



De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta del Dane, un total de 31 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 8,4 puntos porcentuales a la variación total anual y 8 subsectores con variaciones positivas sumaron en conjunto 1,5 puntos porcentuales a la variación total.



Dichas caídas se dieron en un rango de entre -2,8 por ciento, registrada en Curtido y Recurtido del cuero, hasta del 69.9 por ciento, observada en la Fabricación de vehículos, precisa el informe del ente estadístico del país.



Según Bruce Mac Master, presidente de la Andi: "El consumo está muy caído, como caída está la demanda en general, la inversión está detenida. Tenemos baja venta de vehículos y electrodomésticos, que fueron los primeros en caer después de la vivienda. Caída en restaurantes e, inclusive, caída en consumo de alimentos. Este año no va a terminar siendo un año bueno".



En entrevista con EL TIEMPO, publicada en su edición del domingo anterior, el vocero gremial atribuyó parte de esta situación a la decisión del Banco de la República, de contraer la demanda a través de una alta tasa de interés. Y por otra parte, al hecho de que el Gobierno no ha contrarrestado esa caída de la demanda, con una gran cantidad de cosas que pudiera haber hecho y no hizo. No ha cumplido una función anticíclica.