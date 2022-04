“Impresionante”. Así calificó Adriana Novais, gerente de Procter & Gamble Colombia, el desarrollo tecnológico del país, en especial el del comercio minorista. Ella, que estuvo cuatro años al frente de P&G en China, dijo que Colombia tiene un progreso muy importante el sector de fintech, el cual es un referente para Latinoamérica, algo que están dispuestos a continuar apoyando.



Novais, quien asumió su cargo en Colombia a inicios de abril, señaló que continuarán invirtiendo en el país, en línea con su propósito de entregar productos de calidad y a precios competitivos y teniendo en cuenta los cambios que dejó en el consumidor la pandemia.

¿Cómo encuentra el mercado colombiano?

Adriana Novais, brasileña licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales, es la nueva gerente de Procter & Gamble en Colombia. Foto: El Tiempo / cortesía

He estado cuatro años de mi carrera en China, en P&G dicen que yo vengo del futuro, pero me ha impresionado mucho el desarrollo tecnológico que tiene Colombia, no solo con propuestas de clientes y el comercio minorista que se está reinventando para entregar al consumidor lo que este necesita y cuando lo necesita de la mejor manera. Veo cómo propuestas como Rappi se ha expandido para la región.



Otro canal que está creciendo bastante es el ‘puerta a puerta’, el cual se ha expandido a otras regiones, así como la cantidad de startups que han surgido en Colombia. Estoy muy feliz y entusiasmada con el desarrollo tecnológico y digital, y queremos seguir aportando y apalancándonos en esto.

¿Los cambios que dejó la pandemia en el consumidor los obligan a redirigir sus estrategias?

​Los estudios que hemos hecho y el conocimiento que tenemos de consumidor arrojan una preocupación mucho mayor del consumidor con su higiene y su salud, y esto es algo que seguirá, con una valoración más profunda de la calidad de los productos que se le puedan entregar. En ese sentido, seguimos invirtiendo en traer mejores productos, aquellos que le den soluciones en estos aspectos y de limpieza profunda.



Otro aspecto es que el consumidor ha aprendido mucho más del mercado digital y es algo que se quedará. En Colombia, el consumidor compraba en promedio en 6,2 canales distintos, pero con la pandemia pasó a solo 4,1; sigue comprando en más de un canal, pero con la pandemia, menos. Ahora, con la reapertura económica, vuelve a buscar más canal, por eso tenemos una visión muy clara para ganar por tipo de canal, ofreciendo de la mejor manera nuestros productos dependiendo de dónde, cómo y cuándo va a comprar.



Y en ese sentido, ¿qué viene hacia adelante?

Soy una optimista, aunque tenemos que manejar una situación de suministros global que impacta a todos los países y a Colombia en materia de incremento de los costos de las materias primas, la situación inflacionaria, pero sigo siendo optimista.



El consumidor colombiano es muy inteligente, demanda un alto nivel de calidad de los productos y siempre está buscando la mejor propuesta de valor. Entonces, ese balance es algo muy importante y para la compañía, por lo que invertimos en traer productos superiores con la propuesta de valor competitiva para que puedan elegirnos cuando busquen esos artículos que necesitan para su día a día.

¿Qué artículos producen en Colombia y que otros importan?

En Colombia producimos detergentes en polvo, y de hecho exportamos a varios países de Latinoamérica como Perú, Chile y Centroamérica. En las otras categorías de productos, importamos una parte de México, Brasil, China, Europa y Estados Unidos.

¿Y esperan elevar la producción del país?

Tenemos nuestros aliados estratégicos y trabajamos de la mano de ellos para reinventar el negocio y acelerar las categorías en las que estamos. Hemos invertido en toda la parte de tecnología de data para tener más información y estar más cercanos al negocio del día a día y a los consumidores. En el mundo hemos cumplido 185 años y somos la compañía 43 en el listado de Fortune, y es porque hemos estado muy pendientes del consumidor y sus demandas para entregarle productos superiores que mejoren su vida.

De esos, ¿cuántos en Colombia?

​En Colombia estamos celebrando 35 años. Llegamos con la compra de la compañía de detergentes en polvo Inextra.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

