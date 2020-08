Clever Leaves envía su primera carga de productos a Australia

Clever Leaves, compañía productora de cannabinoides de grado farmacéutico con fines medicinales, ingresó al mercado australiano luego de la llegada del primer envío de productos semiterminados marca blanca para Cannatrek (empresa productora de cannabis medicinal).

El acuerdo de suministro de dos años incluye varias concentraciones de solución oral del CDB para su distribución a través de las redes de médicos y farmacias en Australia.

De conformidad con todos los reglamentos de importación y exportación pertinentes, el envío inicial arribó a Australia y se planea que esté disponible para su venta próximamente.



"Nos complace mucho ampliar nuestra presencia global y distribuir los productos de cannabis de Clever Leaves a través de los médicos y las cadenas de farmacias en toda Australia. Esperamos con entusiasmo colaborar estrechamente con Cannatrek para incrementar el acceso de los pacientes a las soluciones de cannabis medicinal aprovechando su sistema de distribución al por menor y sus prestigiosas marcas", dijo Kyle Detwiler, CEO de Clever Leaves.



Asimismo, este acuerdo de suministro ofrece productos no disponibles actualmente en Australia y posiciona firmemente a ambas empresas en el mercado australiano de cannabis medicinal, que crece rápidamente.



Tommy Huppert, Director General de Cannatrek, señaló: "la entrada de Clever Leaves en el emergente mercado australiano de cannabis medicinal, a través de la red de distribución de Cannatrek, demuestra no sólo su compromiso con nuestro mercado, sino su confianza en Cannatrek como su socio de distribución en Australia".



La demanda interna de productos de cannabis en Australia sigue aumentando rápidamente. Según New Frontier Data, para diciembre de 2020 el mercado atenderá a una proyección de 25.000 a 30.000 pacientes activos y, sobre la base de la tasa de crecimiento actual, los organismos reguladores de la salud australianos prevén que el número de prescripciones médicas de cannabis llegue por lo menos a 70.000.



"El acuerdo pone de manifiesto la creciente demanda de productos de cannabis medicinal en Australia y la capacidad de Clever Leaves de establecer alianzas comerciales para llegar a nuevos mercados y ampliar la atención a pacientes", mencionó Andrés Fajardo, presidente de Clever Leaves.

