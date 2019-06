Cómo evitar que le roben prima de junio y su  información electrónica

Si usted está esperando el pago de su prima, tenga presente que la inseguridad aumenta en esta época.



Según Asobancaria, se ven casos de clonación, cambiazo o fleteo, que son modalidades de hurto.

Además, otra forma de robo tiene que ver con la parte electrónica, que ofrecen bonos 'online', pero necesitan los datos personales a la hora del registro y así, se aprovechan para robar información. Por eso, es importante que procure seguir las siguientes recomendaciones:



-Asobancaria recomienda, que una vez se liquida la prima, no retire altas cantidades de dinero y use otros medios, como las transacciones electrónicas; y en llegado caso que necesite sacar una suma grande, es mejor que solicite el servicio que ofrece la Policía Nacional de acompañamiento gratuito en la línea 123.



-Uno de los principales hurtos en la 'web' es cuando le piden registrarse a la persona, ésta crea una cuenta, asigna una clave, pero al momento de hacer ello (algunos usuarios desprevenidos) colocan la misma clave del correo electrónico, dándole acceso a otra persona para que ataque la cuenta.



De acuerdo con Ricardo Pinillos, director de Riesgos de PlacetoPay, “el secuestro de cuentas es una modalidad de fraude o de inicio de fraude, a través de diferentes mecanismos, en los cuales hurtan tanto el usuario como la contraseña de los correos electrónicos, pues allí es donde cada persona accede o reinicia las demás cuentas de redes sociales, cuentas empresariales y además llega información financiera. Por esta razón, es uno de los puntos más críticos y vulnerables que tenemos hoy en día.



-Otro consejo de Asobancaria, es que antes de retirar su dinero, examine que no haya ningún elemento extraño en la ranura (donde ingresa la tarjeta) y al momento de digitar su clave, cubra el teclado con su mano, evitando que alguien más vea. Tampoco acepte ayuda de desconocidos.



Y, tenga cuidado con su información personal y financiera al momento de hacer transacciones por internet; verifique siempre que el 'link' de la página 'web' comience por https:// y que esté en la página oficial de su banco



PlacetoPay recomienda lo siguiente para evitar el fraude electrónico:



1. Cambiar las claves de cuentas de nómina y las del email.



2. No usar la misma contraseña tanto para aplicaciones como redes sociales.



3. Evite el uso de cafés internet y computadoras no confiables para realizar sus transacciones financieras.



4. Usar aplicaciones de seguridad digital en las cuales se guardan las contraseñas como los llaveros digitales, donde la información queda en la nube. La contraseña del llavero no debe estar escrita en ningún lado.



5. Recuerda que las claves no pueden estar construidas con información relevante, sino aleatoria ya que si usa llavero digital, no será necesario recordarlas.



6. Evite seguir vínculos en correos electrónicos u otros sitios 'web' desconocidos.



7. Evite guardar automáticamente las claves o contraseñas de acceso en su navegador.



8. Elimine, sin abrir, los correos electrónicos que provengan de remitentes desconocidos, así el asunto del mismo sea muy llamativo ya que esta es una técnica de ingeniería social utilizada para cometer fraudes o insertar 'malware' en sus dispositivos.



9. No descargue programas de sitios 'web' desconocidos o con certificados de seguridad dudosos.



10. Proteja su computador con un 'software' antivirus y mantenga actualizado el sistema operativo y aplicaciones con las últimas características de seguridad, incluyendo sistemas antiespía.



