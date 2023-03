Comenzó la cuenta regresiva para que Felipe Bayón deje la presidencia de Ecopetrol el próximo 31 de marzo, un cargo que ha ocupado durante los últimos cinco años y medio. Su nombramiento se dio en septiembre de 2017 y la salida se dará luego de un acuerdo logrado con la junta directiva.

A menos de un mes de su salida, Bayón habló con EL TIEMPO sobre la necesidad de seguir explorando en nuevas zonas en Colombia, la transición energética que está liderando la compañía y el protagonismo que seguirán teniendo los hidrocarburos en la operación de la petrolera.

¿A qué se deben las utilidades históricas de 33,4 billones de pesos en 2022?

Lo primero es agradecer a los 18.000 empleados del Grupo Empresas, que todos los días, con su compromiso y entrega, hacen la diferencia. El precio nos ayudó el año pasado, pero frente a 2021 subió 39 por ciento, mientras que las utilidades subieron el 100 por ciento.



Hay otros factores. La producción volvió a crecer y tuvimos un promedio de 709.500 bped en el año, pero el mes de diciembre lo cerramos con 735.000 bped. Las refinerías tuvieron unos márgenes históricos y han aprovechado los incrementos en los precios del diésel y de la gasolina en Colombia e internacionalmente. Además, tener las refinerías listas para aprovechar el momento en que los márgenes o los precios estén altos, es fundamental.



Subimos el volumen de barriles transportado, la comercialización de los crudos y los productos funcionó muy bien, abrimos nuevos mercados y estamos enviando crudos a nuevas partes del mundo. Todo esto suma para que los resultados hayan sido los que reportamos.

¿Cuál es el mensaje para los accionistas porque los buenos resultados no se reflejan en el precio de la acción?



Un agradecimiento con los accionistas porque nos acompañan en los momentos difíciles y en estos momentos lo que estamos viendo es la posibilidad de retribuirles a esos accionistas.



Estamos proponiendo a la Asamblea, que será el 30 de marzo, distribuir un 60 por ciento de la utilidad -el tope máximo ordinario- más un 13 por ciento, en total será el 73 por ciento de la utilidad, esto equivale a 593 pesos por acción, el dividendo más alto de la historia de la compañía. Los accionistas también tienen que ver los beneficios en los momentos en que a la empresa le va bien.



El precio de la acción normalmente refleja la visión que tienen los inversionistas a mediano y largo plazo, y hay incertidumbre en los mercados. Por ejemplo, ¿quién va a ser el presidente de la compañía? ¿Van a seguir o no con la estrategia de la compañía? ¿van a seguir con las inversiones?



El plan de inversiones de este año entre 25 y 30 billones de pesos ya está aprobado y estamos viendo que las cosas están funcionando bien desde el punto de vista comercial. Siempre habrá cositas que hay que ajustar, pero en términos generales vemos que el año arranca bien.

¿La acción podría repuntar cuando se nombre al nuevo presidente?

Ojalá, pero ojalá habrá que ver. Pero también hay que definir qué va a pasar con la exploración y eso hay que definirlo. La gente pregunta si se va a poder explorar en los contratos existentes o si vendrán nuevos contratos, y todo esto hay que irlo resolviendo en el tiempo. Nosotros hemos tenido mucho diálogo al interior de la junta directiva, con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda con datos y cifras para que las decisiones se tomen de manera informada.

¿Por qué la vida de las reservas de Ecopetrol bajó a 8,4 años?

Lo que está sucediendo es que estamos consumiendo gas natural a un ritmo más rápido en el país, las ventas han aumentado 15 por ciento en los últimos años. Por eso, las reservas de gas particularmente han caído a 8,8 años (en 2018 eran 11,1 años), mientras que en petróleo tenemos para 8,3 años (hace cinco años eran 6,3 años).



Sin embargo, los 2.011 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe) son los más altos en los últimos ocho años. Y si se suman las probables y las posibles serían 2.866 mbpe. De esto, el 21 por ciento sería gas (3,5 terapiés cúbicos). Además, en Gorgon se tiene un potencial de 2.305 mbpe adicionales y en Uchuva 3.000 mbpe. Si se avanza esto pasará a ser reservas.

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol Foto: Prensa - Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

¿Qué debe pasar para que este potencial se convierta en reservas probadas?

Es probable que tengamos un proyecto que sea económicamente viable, que tengamos una ingeniería y que la junta nos apruebe una inversión de X millones de dólares. Cuando esto ya esté, se pasa por un filtro que es el del auditor de reservas.

¿Cuántos años faltan para comenzar a producir este gas?

Si se hace tradicionalmente, podría ser en 2028-2029-2030, pero el equipo viendo cómo lo aceleramos de la mano con Petrobras. Gorgon podría tomar más o menos el mismo tiempo. Son descubrimientos de campos grandes en aguas profundas que requieren un nivel de inversión importante.



Gas natural hay, pero hay que poder sacarlo. Para Uchuva una de las opciones es conectarlo a las plataformas de Chuchupa que ya existen para enviar el gas a la costa.

¿Habrá más actividad en costa afuera?

Gorgon y Uchuva nos abrieron la posibilidad de perforar siete pozos exploratorios y delimitadores entre 2023 y 2025 en el Caribe colombiano. Habrá pozos en bloques donde no hemos perforado anteriormente. Uchuva y Gordon han abierto un gran potencial en la zona.

¿Con la caída en la vida de las reservas urge firmar nuevos contratos?



Yo creo que hay que explorar más y seguir en el debate sobre la necesidad de más contratos. Personalmente, creo que hay áreas nuevas que hay que mirar. Hoy en día hay áreas donde no podemos entrar por orden público y fuerza mayor, como el Catatumbo.



Entonces, hay que mirar lo que hoy tenemos y ver cómo lo potencializamos, pero también revisar si se necesita mirar áreas adicionales. Creo que la respuesta es sí.

¿Es viable vender el negocio de fracking en Estados Unidos?

Es un negocio que ha sido súper importante, es rentable y es un negocio que nos está funcionando muy bien. Hoy en el Permian tenemos 209 pozos y la producción promedio del año pasado para Ecopetrol fue de 38.000 barriles diarios, pero al final del año tuvimos picos de 57.000 barriles. Para este año esperamos un promedio de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios.



Además, este negocio nos dio un ebitda de 640 millones de dólares y el margen ebitda está en 87 por ciento, el más alto del grupo. Mientras que el Opex es de menos de cuatro dólares por barril. En lo ambiental, se emiten 8 kilogramos de CO2 por barril, es de lo más bajo que tenemos en intensidad de carbono en el portafolio del Grupo Ecopetrol.



Se puede tener un negocio súper exitoso y decir que voy a doblar la apuesta o que lo quiero vender. Yo creo que sí (debería conservarse este negocio). Es resiliente y ha sido muy bueno desde el punto de vista de valor.

¿Y en qué estado quedaron los pilotos de fracking en Colombia?

Si el Gobierno, y en particular el Congreso, deciden que no hay fracking en Colombia, Ecopetrol no hará fracking en Colombia. Los pilotos están suspendidos, pero aún hay algunos trámites menores que hay que terminar de cerrar. Si se da, es importante que la prohibición del fracking no impacte el negocio tradicional.



Estamos viendo cómo vamos a reemplazar el potencial que se tenía con el fracking y el que hay en costa afuera nos puede dar muchas luces adicionales. Yo creo que la compañía puede encontrar otras fuentes para reemplazar esos volúmenes.

¿Con lo que se plantea en el PND Ecopetrol podría volver a generar energía?



Hoy en día si nosotros queremos generar energía renovable para nuestro propio negocio renovables necesitamos unos 900 o 1000 MW al 2025, pero si quisiéramos generar a una escala más grande con energía eólica, solar, eólica costa afuera o hidrogeno verde se necesitan hasta 5.000 MW.



Donde estamos viendo una posibilidad es en la generación a gran escala para apalancar proyectos de transición energética, no necesariamente para venderle electrones al mercado.



En geotermia vamos a hacer unos pilotos este año y hay cosas interesantes en Caldas y en el Meta, estamos viendo potencial. También estamos viendo oportunidades de hidrógeno azul, blanco y verde (refinerías de Barrancabermeja y Cartagena), además de captura de carbono y mediciones de viento en Casanare y Huila.



En La Guajira estamos mirando si podemos apalancarnos en algunos de los proyectos grandes que se están desarrollando. Nos podemos asociar son alguien que tenga un proyecto o que lo vaya a construir para comprarle la energía o adquirir una participación en la generación para la producción de hidrógeno verde.

¿Se pueden reemplazar los hidrocarburos por energía renovable en Ecopetrol?

Ecopetrol va a crecer un 50 por ciento a 2040 y en ese momento la mitad de los negocios de la empresa será de bajas emisiones. La respuesta es que sí se pueden ir reemplazando los hidrocarburos, pero eso va a tomar tiempo

¿Cuánto tiempo puede tomar una transición energética en Colombia?

Creo que la transición nunca se va a acabar. Uno no llega a la meta de la transición y deja de hacer cosas de transición energética. Siempre vamos a estar trabajando en el tema y siempre encontraremos nuevas tecnologías para descarbonizar. Aquí el problema no es la fuente de energías sino las emisiones. En los últimos tres años Ecopetrol bajó casi un millón de toneladas de CO2 y el año pasado fueron 416.000 toneladas.



Si tenemos una industria en Ecopetrol que es robusta, sólida, que está fortalecida y está generando buenos resultados, esos recursos ayudan a financiar la transición energética. Los retornos de muchas de las inversiones en transición energética son menores que los retornos en el negocio tradicional.



Nosotros proyectamos transferencias a la Nación de 20 billones de pesos cada año de aquí al 2040, pero para lograr esto hay que mantener el negocio. El mundo va a seguir consumiendo petróleo, tenemos que atacar las emisiones.

Con el pago que hará el Gobierno ¿En cuánto quedará el déficit del FEPC?



El Gobierno está avanzando bien en varias cosas, como el incremento del precio de la gasolina. Es un tema sensible y difícil, pero con un alza 400 pesos la gasolina todavía es una de las más baratas del continente y está al 50 por ciento de lo que deberíamos estar pagando.



En 2022 el saldo del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) cerró en 26 billones de pesos, y con los dividendos que recibiría el Gobierno (21,5 billones de pesos), si la Asamblea los aprueba, se haría un cruce de cuentas y prácticamente quedaría saldado todo el año pasado.



El Gobierno tiene otras alternativas como el Presupuesto General y algunos excedentes que tendría, pero todo eso habrá que mirarlo en el tiempo y en paralelo está subiendo el precio de la gasolina para que el déficit del FEPC no se acumule en tal magnitud.

¿Qué viene para las operaciones en Brasil, México y el Golfo de México?

En el Golfo de México tenemos una producción que fluctúa entre los 10.000 y 12.000 barriles y siempre estamos oportunidades, es una operación muy estable. En Brasil tenemos bloques exploratorios y un proyecto que se llama Gato do Mato y el año pasado anunciamos con Shell y Total que debido a la inflación vamos a volver a hacer revisiones antes de probar (el descubrimiento) para hacer un proyecto mucho más eficiente.



En México tenemos un bloque, pero no hay actividad ahora por temas técnicos y prospectivos. Este negocio por definición es un negocio de riesgo.

¿Cómo está afectando la inflación y la disparada del dólar la operación de Ecopetrol?

La buena noticia es que el producto que vendemos lo vendemos, principalmente, en dólares, entonces ayuda (un dólar alto). La inflación, obviamente, es algo que estamos monitoreando permanentemente porque nos golpea, tenemos que pagar más en bienes y servicios.



En 2022 hicimos ahorros por 3,6 billones de pesos y si uno mira los ahorros históricos llevamos 22,5 billones de pesos. La compañía siempre va a estar buscando eficiencias, sinergias y maneras de hacer las cosas diferentes para que nos cuesten menos.

¿Con su salida le preocupa el futuro de Ecopetrol?

Ecopetrol es una compañía fortalecida, que ha salido bien de las crisis y hay que seguirla cuidando. Le diría al presidente (Gustavo Petro) que cuide a Ecopetrol, que es una empresa con excelencia operativa, muy bien manejada y reconocida internacionalmente.

¿Y cuál es el mensaje para el nuevo presidente de Ecopetrol?

Que venga con ganas de servir y con ganas de aprender. Qué tal que sea una mujer la presidenta de Ecopetrol, sería la primera vez en la historia y sería bien interesante.



Además, que tenga visión de mediano y largo plazo. Hay que cuidar el hoy, pero hay que saber para dónde va la acompañar en el mediano y largo plazo. La buena noticia es que tiene una estrategia al 2040, es decir, tiene parte de la hoja de ruta ya diseñada, que se acaba de revisar con la junta directiva y permanentemente se está revisando.

